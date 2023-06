Morto Berlusconi, il video dell’annuncio in diretta su Canale 5 e Rai: Panicucci in lacrime

I primi a dare la notizia della morte di Silvio Berlusconi è stata Federica Panicucci che stava conducendo Mattino 5 con Francesco Vecchi. La conduttrice non ha trattenuto le lacrime. Le trasmissioni sono state interrotte per annunciare uno speciale in onore del leader di Forza Italia.

Silvio Berlusconi morto: in lacrime Federica Panicucci: ‘Francesco fai tu’, su Rai 1 l’annuncio a Storie italiane

“La peggiore notizia che potessimo dare per noi di Mediaset, è morto Silvio Berlusconi. Francesco fai tu” – ha detto singhiozzando la conduttrice, visibilmente commossa. “Abbiamo appreso anche noi la notizia in questo momento, chiudiamo qui c’è il Tg5”.

Su Rai 1 l’annuncio è stato dato da Eleonora Daniele nel corso del programma Storie Italiane. “É arrivata appena adesso un’Ansa: purtroppo è morto Silvio Berlusconi” – ha riferito con la comunicazione che è stata accompagnata dai “no” dello studio. “Il primo pensiero è una preghiera perché si ricongiunge alla vita che abbiamo ricevuto” – ha riferito il parroco ospite in trasmissione. Il programma è stato poi interrotto per dar spazio allo Speciale Tg1.