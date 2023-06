Isola dei Famosi, naufraghi informati della morte di Berlusconi? Interviene Alvin

Palinsesti rivoluzionati e semifinale de L’Isola dei Famosi rinviata per la morte di Silvio Berlusconi con Mediaset che ha dedicato, a reti unificate, l’intera prima serata di lunedì 12 giugno al suo fondatore.

La semifinale de L’Isola dei Famosi rinviata per la morte di Silvio Berlusconi

I fan del reality show hanno comunque potuto seguire le evoluzioni dei naufraghi nel lungo riassunto sul loro fine settimana andato in onda su Mediaset Extra. In molti si sono chiesti se i concorrenti di stanza a Playa Fantasma siano stati informati della scomparsa dell’ex Premier.

A tal riguardo ha fatto chiarezza Alvin, inviato del reality, con un post pubblicato martedì 13 giugno. L’inviato de L’Isola dei Famosi ha riferito di aver raggiunto i naufraghi per comunicare la notizia della scomparsa di Berlusconi.

Alvin ha raggiunto i naufraghi a Playa Fantasma: ‘Ho voluto informare i naufraghi della triste notizia’

“Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia” – ha scritto sul profilo social. In buona sostanza i superstiti dell’avventuroso reality hanno conosciuto solo dopo diverse ore i motivi della mancata messa in onda della semifinale. Alvin non ha aggiunto nessun ulteriore commento anche se è facile immaginare che la ferale comunicazione avrà lasciato il segno tra i naufraghi.

Al momento non ci sono comunicazioni sulla data della semifinale che di certo non andrà in scena martedì 13 giugno con la programmazione di Canale 5 che sarà dedicata al Cavaliere. Con un comunicato è stato precisato che il televoto in corso resterà aperto fino alla prossima puntata. A rischio eliminazione sono Helena Prestes e Gian Maria Sainato.