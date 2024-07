Serena Bortone, niente tv dopo la cancellazione di Che Sarà: ‘Niente censura, sarà su Radio 2’

Niente tv in autunno per Serena Bortone che condurrà un programma radiofonico come chiarito dall’ad Rai. Cancellato Che Sarà che non tornerà su Rai 3. “Nessuna censura” per Serena Bortone , “non c’è mai stata” – ha affermato Roberto Sergio, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo palinsesto 2024-2025.

L’ad Sergio fa chiarezza su Serena Bortone: ‘Proposti programmi su Rai 1 e Rai 3 ma ha preferito trasmissione su Radio 2’

“Sono state fatte due proposte a Serena , una su Rai 1 e una su Rai 3 che non sono state ritenute da

Serena, come dire, idonee giuste per lei, per la sua idea di televisione” – ha spiegato l’ad Rai. “Invece ha accettato la richiesta di Simona Sala di fare un programma quotidiano su Radio 2, che ricordo è anche una visual radio, quindi anche lì lei sarà presente nei palinsesti, a partire da settembre”.

“Per Radio 2 e per me è bellissimo lavorare con Serena Bortone , è una professionista straordinaria che riesce a unire benissimo l’alto e il basso e sempre con quel tono di ironia che su Radio 2 non può mancare” – così la direttrice di Rai Radio 2, Simona Sala, parlando a LaPresse del nuovo programma di

Serena Bortone a margine della presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025.

La collocazione, spiega Sala, “è dalle 17 alle 18, un ottimo orario per la radio, tutti i giorni e in diretta. La sua idea è molto bella e ci stiamo lavorando in questi giorni, anche sul titolo che non sarà ‘La farfalla ‘Abbiamo fatto la prima riunione operativa ieri, siamo pieni di idee, stiamo formando la sua squadra e penso che verrà fuori una bellissima cosa”. In studio, racconta Sala, “ci saranno due ospiti al giorno e ci sarà soprattutto il rapporto con gli ascoltatori, qualcosa che la radio dà immediatamente rispetto alla tv. Gli ascoltatori potranno dialogare con Serena su tutti i temi di attualità, di società e di cultura”.

Simona Sala: ‘Sarà un programma quotidiano, gli ascoltatori potranno dialogare con lei’

Anche di politica? “Io penso che il privato sia politico – risponde Sala – sono di una generazione per cui qualsiasi cosa è politica. Ma non sarà una trasmissione politica, sarà una trasmissione sullo spirito di

Serena , che è una professionista straordinaria che riesce a unire benissimo l’alto e il basso, il dialogo con gli ascoltatori e quello con grandissimi protagonisti del mondo della cultura, del cinema, dello spettacolo, della scienza Sempre con quel tono di ironia che su Radiodue non può mancare”.