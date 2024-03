Simona Ventura e Mara Venier, i retroscena sul periodo difficile della loro amicizia a Domenica In

Una lunga amicizia che è andata in pausa improvvisamente. Per 8 lunghi anni Mara Venier e Simona Ventura non si sono parlate. Il disgelo nei mesi scorsi fino all’abbraccio a Domenica In in occasione della partecipazione di Super Simo a Ballando con le stelle.

Simona Ventura ospite di Domenica In, Mara Venier: ‘Non ci siamo parlate per 8 anni’

Le due conduttrici televisivi si sono ritrovata in occasione della puntata del 17 marzo della storica trasmissione pomeridiana di Rai 1 della domenica pomeriggio ed hanno parlato del periodo in cui il loro rapporto è andato in crisi. “Ci conosciamo da un po’. Siamo state molto amiche ma per un periodo ci siamo allontanate” – ha detto Mara Venier ad inizio intervista.

“Perché avevamo litigato, non ce lo ricordiamo nemmeno” – ha aggiunto Simona Ventura con la conduttrice di Domenica In che ha precisato che non hanno mai litigato. “Nemmeno io ricordo la ragione per la quale ci siamo allontanate. Forse abbiamo dato retta a troppe chiacchiere. Non ci siamo frequentate per un bel po’ di anni”.

Simona Ventura: ‘Quando due persone non comunicano danno adito ad altre persone di infilarsi e dire grandi cretinate’

Sulla questione Simona Ventura ha dato la sua chiave di lettura. “Quando due persone non comunicano (e questo succede anche nei matrimoni) danno adito ad altre persone di infilarsi e dire grandi cretinate. E noi che siamo due testone boccalone che crediamo a tutti ci cascavamo! Adesso col cavolo! Ci siamo ritrovate. Siamo ancora qua” – ha chiosato la conduttrice di Citofonare Rai 2.