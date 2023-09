Mara Venier: ‘La mia ultima Domenica In’, le novità e la richiesta a Giorgia Meloni

“Io sono convinta mai come questa volta che sarà il mio ultimo anno a Domenica In. Non penso finirò questo lavoro, magari farò qualcos’altro, non ho mai avuto tante offerte come da quando sono in età pensionabile, ma il programma è molto impegnativo, ci lavoro dieci mesi l’anno”.

Mara Venier presenta la nuova edizione di Domenica In: ‘Programma impegnativo, voglio dedicarmi alle persone che amo’

Così Mara Venier durante la conferenza stampa di presentazione dello storico programma televisivo di Rai 1 che ripartirà il 17 settembre dalle ore 14. Col tempo penso di dovermi dedicare di più alle persone che amo, a mio marito, i miei figli, i miei nipoti, perché la vita ti porta davanti a delle cose improvvisamente.

Per questo voglio vivermi il mio amore anche se pare da qualche parte scrivano che mi sto separando… non lo sapevo. Nicola è appena arrivato a Roma, ora gli vado a fare la polpette e di pomeriggio ho le prove del programma” – ha aggiunto sorridendo la conduttrice televisiva.

Mara Venier è al quindicesimo anno alla guida del programma. “Ho iniziato con Domenica in 30 anni fa, con l’edizione ’93-94”, spiega. In un’edizione che pur mantenendo sempre lo spazio delle interviste, si occuperà maggiormente di cronaca, ci saranno fra gli ospiti della prima puntata: Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni; e per l’intrattenimento Carlo Verdone, i Pooh, i The Kolors e Matteo Bocelli”.

La prima puntata sarebbe dovuta partire da Cesena per “portare alla gente dell’Emilia Romagna simpatia e calore dopo l’alluvione” ma per motivi logistici la puntata itinerante è stata rinviata. Non sarà l’unica. “Ogni due mesi vorrei andare io dagli italiani“. Una delle tappe previste sarà l’Umbria. Poi spiega che vorrebbe intervistare i politivi. ”Mi piacerebbe una bella intervista a Giorgia Meloni da donna a donna”

Domenica In itinerante: ‘Ogni 2 mesi vorrei andare dagli italiani’, un’intervista a Giorgia Meloni ‘da donna a donna’

La conduttrice ha scherzato sul fatto di aver più volte annunciato di voler lasciare il programma a fine stagione, per poi ripensarci “ma stavolta sono fermamente convinta che sia giusto, come mi ha insegnato Renzo Arbore, mio compagno per 15 anni, che mi ha insegnato molto… se sono qua lo devo a lui. Lui mi dice sempre che bisogna lasciare quando stai in alto, non quando cadi: è quello che vorrei fare”.

Quando le chiedono se si vedrebbe in Rai in un ruolo istituzionale, come la presidenza, lei risponde con un sorriso: “No, proprio no. Questo forse lo meriterebbero personaggi come Baudo o Arbore, non certamente io”.