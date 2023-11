Mara Venier ha il Covid, cosa andrà in onda domenica 12 novembre al posto di Domenica In

La conduttrice di Domenica in Mara Venier è risultata positiva al Covid. Di conseguenza i vertici della Rai hanno deciso di annullare la diretta di domenica 12 novembre valutando che non ci fossero neanche le condizioni per realizzarla in smart working o per una sostituzione temporanea.

Mara Venier messa ko dal Covid, in onda il meglio di Domenica In

Mara Venier è infatti a letto con la febbre ed è impossibilitata anche a condurre da casa facendo da moderatrice con gli ospiti previsti in scaletta. Mara Venier ha condiviso due Stories per annunciare ai suoi follower che la puntata non andava in onda per la sua positività al Covid. Al posto della consueta puntata, sarà proposto un “meglio di” Domenica In in onda dalle 14:00 alle 17:00 su Rai 1.