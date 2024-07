Temptation Island, Christian e Ludovica un mese dopo il falò: il nuovo confronto e il rapporto col tentatore

A differenza delle precedenti edizioni cosa è accaduto tra le coppie un mese dopo l’esperienza a Temptation Island è stato svelato in anteprima sul web su Witty Tv sabato 6 luglio. Christian e Ludovica sono stati i primi a lasciare il reality dei sentimenti.

Christian e Ludovica, nessun dietrofront un mese dopo il falò di confronto

Al falò di confronto il 34enne di Vasto era arrivato con le idee chiare e gli ulteriori filmati della partner con il tentatore Andrea Sabatini hanno consolidato l’idea di chiudere la relazione e lasciare da solo il resort di Santa Margherita di Pula. Alcune segnalazioni riferivano di un possibile ritorno di fiamma con u due che erano stati avvistati a passeggio insieme. In realtà le cose sono andate diversamente. “Penso di aver fatto la cosa giusta sia per il bene mio che per quello di Christian. Ho ripreso le mie cose, sono tornata a casa dei miei genitori ed ora vivo da sola. Ho ricominciato daccapo anche nel lavoro” – ha riferito Ludovica che ha spiegato di aver compreso che non era la persona giusta per l’ex.

“Merita di essere amato e merita tanto ma questo non posso darglielo io. Lui sa che sono una ragazza socievole che ama vivere ed al falò non mi ha dato modo di avere un confronto. Dopo Temptation ci siamo sentiti al telefono tanto tempo e determinate cose le ha capite” – ha aggiunto sottolineando di aver ribadito a Christian Lanfranchi di non avergli mancato di rispetto. “Secondo me lui spera ancora di tornare con me ma con l’esperienza fatta in questo programma ho risolto i dubbi che ho sempre avuto ed ora ho più consapevolezza di me. Lui non accetta questo distacco da me”.

Ludovica: ‘Lui spera di tornare con me, con il tentatore Andrea ci siamo sentiti un paio di volte’

Poi si è soffermata sul rapporto con il tentatore. “Con Andrea ci siamo sentiti un paio di volte per sapere come stavo ma non ho rapporti con lui. La sua vicinanza è stata importante per la sua persona perché in quel momento mi dava delle cose che Christian non mi dava. Non sono entrata nel programma per sostituirlo o trovare un nuovo fidanzato” – ha chiosato Ludovica.

Christian Lanfranchi non ha nascosto la sua delusione per l’epilogo della sua relazione a Temptation Island. “C’è voluto un po’ di tempo per superare la delusione per quello che è accaduto durante il programma. Se ho perdonato due volte il tradimento è perché amavo molto Ludovica. Nonostante il dispiacere sto provando a rifarmi una vita ed a stare sereno e tranquillo” – ha affermato il 34enne.

“Quando lei è tornata a casa a riprendere le sue cose ho avvertito una strana sensazione. La rabbia e la delusione per quello che era successo non era passata e c’è stata un po’ di freddezza. É una persona alla quale ho voluto bene e ci tenevo a sentire anche quello che mi voleva dire”. Un confronto dal quale non sono arrivate le parole che Christian si aspettava.

Christian sul confronto telefonico: ‘Mi aspettavo le scuse, ma lei sembrava quasi giustificare il suo comportamento

“Mi aspettavo delle scuse da parte sua ma anche in questo caso non sono rimasto contento del suo comportamento. Sembrava quasi che giustificasse il suo comportamento. Non puoi entrare in bagno con una persona che conosci da tre giorni. Che sia successo qualcosa o meno è il principio che è sbagliato. Speravo che lei ci tenesse di più a me dopo questo programma!. Christian ha ribadito che non ha nessuna intenzione di tornare con Ludovica.

“La mia decisione l’ho presa e l’ho metabolizzata. Negli ultimi due anni questa relazione mi ha portato ad un po’ di instabilità. Quando sarò più sereno spero di trovare la persona a cui piaccio come sono e mi rispetti e mi ami come faccio io con la persona che amo”. – ha chiosato Lanfranchi.