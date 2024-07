Temptation Island, com’è finita tra Christian e Ludovica dopo il falò: la segnalazione

Cosa è successo tra Christian Lanfranchi e Ludovica al termine del viaggio nei sentimenti a Temptation Island. Il 34enne di Vasto ha deciso di lasciare da solo il resort di Santa Margherita di Pula, deluso dal comportamento della partner alla quale aveva già perdonato due tradimenti prima di sbarcare in Sardegna.

Christian e Ludovica si sono lasciati al falò di confronto, gli ammiccamenti con il tentatore e la doccia galeotta

Durante la breve esperienza a Temptation la ventinovenne si è avvicinata al tentatore Andrea Sabatini, imprenditore-ristoratore di Pescara. Massaggi, ammiccamenti in piscina, la spa ed anche una doccia galeotta, in assenza di telecamere, hanno determinato la decisione di Christian che ha visto solo al falò di confronto il filmato in cui il single ha portato Ludovica in camera. Questa volta Lanfranchi non ha concesso una nuova chance alla fidanzata decidendo di chiudere la relazione dopo 1 anno e 10 mesi di fidanzamento.

La segnalazione di Deianira: ‘Avvistati insieme a Vasto’

Sabato 6 luglio Witty tv rivelerà in esclusiva cosa è accaduto tra loro due un mese dopo il falò di confronto a Temptation Island ma nelle ultime ore Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione di una follower che ha riferito di aver visto Christian e Ludovica passeggiare insieme a Vasto “tranquilli e spensierati”. Anche un altro utente li avrebbe avvistati insieme.