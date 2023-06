Temptation Island, Filippo Bisciglia al Tg5: ‘C’è una coppia che mi ha colpito’

Alla vigilia della prima puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 da lunedì 26 giugno, Filippo Bisciglia ha confidato al Tg5 quale delle sette coppie l’ha incuriosito di più durante le registrazioni.

Temptation Island, Filippo Bisciglia ha rivelato al Tg5 di essere rimasto colpito dalla storia di Alessia e Davide

“C’è una coppia che mi ha colpito in particolare. Fidanzati da 11 anni, convivono da 5 e lei ha avuto una relazione parallela per due anni con un altro uomo… Il suo fidanzato sapeva tutto da un anno e mezzo e non ha detto nulla, questa colpa mi ha colpito perché non sarei mai riuscito a restare in silenzio”. Il riferimento del conduttore del reality sui sentimenti è Alessia e Davide. “Ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita” – ha detto lei nella clip di presentazione.

Le coppie resteranno separate per 21 giorni e si confronteranno nei rispettivi villaggi con quattordici single con il percorso che si chiuderà con il falò di confronto. “La forza di Temptation Island è che sono storie vere e le persone da casa si appassionano ma soprattutto si immedesimano” – ha chiosato Filippo Bisciglia.