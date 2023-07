Temptation Island, Davide prima bacchetta Alessia per il feeling con il tentatore poi spiazza tutti al falò di confronto

É arrivato il momento della verità per Alessia Bottiglia e Davide Rosati a Temptation Island. Il fidanzato della 32enne ha chiesto un falò di confronto dopo aver visto la partner avvicinarsi sempre più al single Davide Blanda.

Davide Rosati deluso da Alessia Bottiglia per l’avvicinamento al single Davide Blanda dopo i tradimenti: ‘Lo provocavi’

“Non lo voglio accettare” – ha ribattuto durante la conversazione con il tentatore. Quest’ultimo le ha detto di prendersi il suo tempo con l’assistente sociale che si è lasciata andare tra le braccia del giovane. Al falò Filippo Bisciglia ha fatto vedere un video di quanto era accaduto poco istanti prima dell’incontro. Davide ha accusato la fidanzata di aver provocato in diverse circostanze il single. “Questi sono i comportamenti di una persona fidanzata”.

Dall’altra parte Alessia non ha gradito il tono della voce con il quale il 39enne si è rivolto a lei. “Devi cambiare, nessuna donna merita un uomo che alza la voce. Non voglio più un uomo così“. Davide ha ribattuto che lui ha deciso di incontrarla al falò perché ha compreso di non voler nessun’altra ma che è rimasto deluso dal suo atteggiamento con Blanda. “Ti piace questo Davide? Usciamo separati ed avrai la possibilità di conoscerlo” – La coppia aveva deciso di prendere parte a Temptation Island dopo i tradimenti di Alessia nella speranza di poter voltare pagina e concedersi un’altra chance.

‘Ho deciso di vederti al falò perché ho capito che non voglio nessun’altra’

Rosati ha ribadito di aver raggiunto la conclusione che era prefissato con la partecipazione al reality sui sentimenti. “Ci sono modi e modo e questo non è il comportamento che mi aspetto dalla ragazza che vuole sposarmi ed avere un figlio da me”. Alessia Bottiglia ha più volte sottolineato che lei scherzava e fa parte del suo carattere. Nonostante tutto Davide ha manifestato l’intenzione di lasciare Temptation Island con lei. “Ora devi decidere solo te. A me è bastato un giorno per capirlo. Lo sto dicendo davanti a tutta Italia”.

Alessia tentenna ma poi lascia Temptation Island con Davide: ‘Mantieni la promessa se no chiamo Filippo’

La trentaduenne di Terracina ha inizialmente manifestato i suoi dubbi. “Temo che torniamo a casa e ricominci a fare il cretino. Non voglio sentirmi più sbagliata” – ha spiegato, convinta dalle parole del partner, ha deciso di lasciare il resort di Santa Margherita di Pula con il fidanzato dopo un dolce bacio davanti al falò. “Mi raccomando se sbagli chiamo Filippo” – ha chiosato.