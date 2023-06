Temptation Island, ex scelta di Uomini e Donne tra i tentatori: i protagonisti

“C’è un video per te“. Dopo un anno di stop da lunedì 26 giugno torna Temptation Island con la decima edizione del reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Un’edizione che sarà esclusivamente dedicata a coppie sconosciute al grande pubblico.

Temptation Island, saranno sette le coppie protagoniste della decima edizione

Nel viaggio di avvicinamento alla prima puntata sono state presentate le coppie con promo che sono andati in onda sulle reti Mediaset. Sette le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, con i protagonisti che si sono segnalati con discussioni e lacrime già nelle clip diffuse nei giorni scorsi.

Nel dettaglio saranno alle prese con tentatori e tentatrici Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico e Mirko e Perla.

Le tentatrici

Due ex Uomini e Donne tra i tentatori, c’è Daniele Schiavon, ex fidanzato di Giulia Quattrociocche

Tra i single e le single che proveranno a creare scompiglio tra le coppie ci sono anche due ex volti di Uomini e Donne. Riflettori su Daniele Schiavon, scelta ed ex fidanzato di Giulia Quattrociocche. Il romano aveva lasciato il segno durante l’esperienza nel people show con alcune fan che l’avevano accostato a Can Yaman.

Tra i tentatori ci sarà anche Andrea Della Cioppa che fu corteggiatore di Veronica Rimondi. Una delle tentatrici sarà Laura Pagano, una ragazza originaria di Bastia Umbra.