Temptation Island, Alessia vuole riconquistare Davide, lei: ‘L’ho tradito per due anni’ (VIDEO)

“Quando la guardo negli occhi c’è sempre una persona che ti ha tradito”. La seconda coppia ufficiale dell’edizione 2023 di Temptation Island ha deciso di prendere parte al reality sui sentimenti per comprendere se è possibile recuperare una relazione dopo che Davide ha scoperto che la fidanzata frequentava un’altra persona.

Alessia e Davide sono fidanzati da 11 anni: ‘Ha scoperto che lo tradivo con un uomo più grande’

Come spiegato nel video di presentazione è stata Alessia a scrivere al programma per cercare di ricomporre il rapporto con il partner. “Ho 32 anni sono fidanzata con Davide da 11 anni, scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione per circa due anni con una persona molto più grande, l’anno scorso lui mi ha scoperto. Ho fatto di tutto per tentare a riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo restare insieme o ci dobbiamo allontanare definitivamente”.

‘Partecipo al programma per capire se riesco a perdonarla e dimenticare quello che ha fatto’

Dall’altra Davide ha riferito che era a conoscenza del tradimento della fidanzata da un anno e mezzo. “L’ho tenuto nascosto che sapevo di questa storia. Partecipo al programma per capire se riesco a perdonare Alessia e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto”. La coppia ha subito suscitato l’interesse dei fan di Temptation Island. “Sicuramente ci daranno delle soddisfazioni” – hanno rimarcato numerosi utenti.