Calendario Malemodels 2024, nuovi volti cercasi: come presentare la candidatura

Il calendario Malemodels è nato nel lontano 2001. L’idea di creare il gruppo è di tre amici modelli, Santiago Dalla Torre, Davis Wakengire e Lorenzo Zanirato, a cui si aggregarono Andrea Masiero, Lucio Luciano e Matteo Tosi.

Calendario Malemodels 2024, selezioni aperte fino al 30 giugno

La prima edizione, “Fotomodelli 2002”, è stato un tale successo che ha convinto gli ideatori a proseguire e nel corso degli anni ha portato sotto le luci della ribalta televisiva molti dei modelli, che hanno poi partecipato a programmi come Grande Fratello e Uomini e Donne, diventando il calendario maschile più famoso e longevo d’Italia. Tutti i candidati possono inoltrare un’email con foto, dati anagrafici e piccola presentazione all’email della casa editrice Pathos edizioni, colei che produrrà e distribuirà il calendario.

L’email è pathosedizioni@gmail.com e le candidature sono aperte fino a venerdì 30 giugno, le candidature che arriveranno successivamente non saranno prese in considerazione e saranno cestinate automaticamente. Il giorno domenica 16 luglio a partire dalle ore 18,00 tutti i candidati saranno convocati presso l’agriturismo La Ciacolada di Grisignano di Zocco, Vicenza, per un provino dal vivo.