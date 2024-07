Temptation Island, Jenny e Tony un mese dopo: ‘A volte mi sembro un po’ sottona’ (VIDEO)

Si sono presentati mano nella mano un mese dopo l’esperienza a Temptation Island. Al falò di confronto Jenny Guardiano ha deciso di concedere una nuova al dj Tony Renda che durante il reality sui sentimenti aveva rivelato di avere una doppia vita.

Jenny Guardiano e Tony Renda un mese dopo Temptation Island: ‘Volevo capire se Mister Hyde poteva uscire ancora’

“Per Tony questo mese è stato di prova. Volevo capire se questo mister Hyde poteva ancora uscire anche perché se esce rischia grosso. In un certo senso qualche cambiamento c’è stato. Ha iniziato a saper gestire la gelosia. Non parla se indosso qualche abito più scollato, mi dà più libertà di esprimermi. Sono andata a trovare le mie amiche ed ho prenotato un viaggio con loro” – ha riferito Jenny con Tony che si è mostrato meravigliato. “Quando me lo volevi dire?” – ha detto il dj.

“Passa da un estremo all’altro perché ad un certo punto sparisce. Capisco che mi vuole dare la sua libertà ma poi mi chiedo se Tony c’è o è andato dall’amico suo” – ha aggiunto Jenny Guardiano che ha riferito di essere rinata dopo Temptation Island e che è andata a trovare Martina De Ioannon con il padre.

“Mi ha presentato la sua bellissima famiglia e siamo andati a ballare i suoi amici”. Tony Renda ha ribadito che Mister Hyde non ci sarà più. “Era una piccola repressione creata dal nostro rapporto e da troppi compromessi. Questi compromessi hanno creato un ruolo negativo nella nostra relazione. Ho dimostrato che mi so divertire senza fare nulla di fare. Non vado con nessuna donna. Mister Hyde ora è stato mandato in vacanza per un lungo periodo, anzi in pensione” – ha chiarito il dj mentre Jenny ha rimarcato che il fidanzato è più presente e che l’esperienza a Temptation Island l’ha cambiata.

‘Mi dà più libertà di esprimermi, sono andata trovare Martina’

“É un simpaticone, riesce ad illuminare le mie giornate. Il tempo comunque è ancora poco e deve continuare a dimostrare. Se io continuerò ad essere una sua priorità tutto andrà per il meglio. Le donne si devono divertire con te ma in pista. Io ti do modo di fidarti di me. Comunque amo Tony anche se è un caso disperato. Riuscirò a cambiarlo. Lui ha la malattia delle donne e io di Tony. A volte mi sembro un po’ sottona”. Pronta la replica di Tony Renda. “Amore, lo sai che senza di te non riesco a vivere”.