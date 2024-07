Ha deciso di partecipare a Temptation Island perché stanca del comportamento del partner che le impediva di vivere a pieno la sua vita ma anche per il suo modo di approcciarsi con le ragazze.

Jenny Guardiano, lacrime e rabbia per la ‘doppia vita’ di Tony Renda

La 26enne catanese Jenny Guardiano è fidanzata con il dj 41enne Tony Renda da 5 anni. Quest’ultimo ha raccontato durante l’esperienza nel reality dei sentimenti di aver avuto una ‘doppia vita’. Parole che hanno destabilizzato la partner già infastidita per gli approcci del partner con le tentatrici. Davanti ai video ai pinnettu non ha trattenuto le lacrime trovando conforto nelle compagne di avventura. Successivamente ha cambiato approccio incassando i complimenti di Filippo Bisciglia ed avvicinandosi ai tentatori.

Su TikTok le immagini dei cambiamenti della 26enne siciliana

Jenny è finita al centro del dibattito web anche per motivi estetici. Sui social si è scatenato il dibattito sui ritocchi estetici ai quali si sarebbe sottoposta la siciliana, tra le fidanzate protagonista di Temptation Island. In particolari alcuni influencer e creator su TikTok– su tutti Claudia Mariani- hanno condiviso alcuni scatti di Jenny Guardiano risalenti ad alcuni anni fa. Le immagini fanno riferimento a come sia cambiata la 26enne dopo i ritocchi, le labbra in particolare.