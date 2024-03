Terra Amara in soccorso di Bianca Berlinguer, Federica Panicucci: nuovo daytime su Rete 4

Da lunedì 11 marzo, Rete 4 ridisegna il suo day time. Alle 10.55 debutta Mattino 4 condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti.

Da lunedì 11 marzo Federica Panicucci presenterà Mattino 4 con Roberto Poletti subito dopo la diretta su Canale 5

La conduttrice, dopo la diretta su Canale 5 con Francesco Vecchi, si sposta su Rete 4 e prosegue, sempre in diretta, con il nuovo programma targato Videonews. Mattino 4 è un’altra finestra d’informazione di un’ora, dal lunedì al venerdì, per una rete sempre più orientata all’approfondimento giornalistico e al racconto in diretta dei principali fatti del giorno. Dopo l’edizione delle 19 del Tg4, debutta su Rete 4 ” Terra Amara “.

Terra Amara, le repliche della serie in preserale al posto di Tempesta d’amore per trainer Bianca Berlinguer

Dalle 19:40 i fan della serie cult turca avranno la possibilità di rivivere fin dall’inizio le vicende dell’affascinante protagonista, Zuleyha. La serie, infatti, a grande richiesta, sarà ritrasmessa a partire dal primo episodio.

Mediaset punta sulle repliche delle prime stagioni della serie turca per far decollare Prima di Domani di Bianca Berlinguer che finora ha registrato dati non esaltanti. Nuova collocazione per la serie Tempesta d’amore, che si sposta alla mattina. I nuovi episodi della serie tedesca andranno in onda tutti i giorni alle ore 10.