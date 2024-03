Terra Amara, Mediaset cambia tutto: quando andrà in onda

Cambio di programmazione per Terra Amara in vista dell’atteso finale di stagione. Per gli appassionati delle vicende di Çukurova arriva un nuovo cambiamento che potrebbe far slittare l’epilogo dell’ultima stagione della seria tv turca. Dall’11 marzo le vicende di Zuleyha non troveranno più spazio nella fascia oraria pomeridiana.

Dall’11 marzo Terra Amara non andrà in onda nella fascia pomeridiana ma solo il venerdì in prima serata

I fan dovranno pazientare fino alla prima serata del venerdì per assistere alle ultime puntate. Con la fine del pomeridiano di Amici potrebbe esserci spazio anche per una puntata doppia alla domenica. Al posto di Terra Amara andrà in onda la nuova serie turca Endless Love che Mediaset sta già lanciando da giorni in grande stile.