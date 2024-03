Dia chiamato a scaldarsi nel primo tempo dopo la botta presa da Tchaouna prima del caos (FOTO)

Dopo il rifiuto di scendere in campo nel finale di Udinese-Salernitana l’attaccante Boulaye Dia è finito ai margini della rosa dopo il faccia a faccia con il presidente Danilo Iervolino al Mary Rose. Il senegalese si allenerà separatamente dal resto della squadra e non rientrerà nelle scelte tecniche di Fabio Liverani.

Dia ai margini della rosa dopo il confronto con Iervolino, l’indiscrezione sul confronto con Liverani prima di Udine

Una scelta probabilmente tardiva da parte del club in considerazione dei mal di pancia del passato. Resta un interrogativo rispetto alle ricostruzioni circolate negli ultimi giorni. In particolare sembra che il giovedì precedente al match di Udine Liverani abbia chiesto al calciatore rassicurazioni su un suo impiego dal primo minuto. Pare che l’attaccante non si sarebbe reso disponibile. Nonostante ciò il giocatore è andato in panchina.

Al 36′ del primo tempo del match con i friulani Tchaouna si infortuna in un contrasto di gioco. A scopo precauzionale Liverani fa alzare dalla panchina tre attaccanti. Il primo a lasciare la panchina è Dia seguito da Simy e Ikwuemesi che poi entrerà nella ripresa. Cosa è accaduto poi…

Dia era stato il primo ad alzarsi dalla panchina dopo la botta presa da Tchaouna nel primo tempo

Con la Salernitana in superiorità numerica Liverani aveva pensato a Dia per gli ultimi minuti con l’avversario stanco o è accaduto dell’altro negli spogliatoi o al momento dell’ingresso di Ikwuemesi (in quella circostanza Dia non era stato chiamato a riscaldarsi)? Interrogativi che al momento restano tali così come resta il rammarico tra i tifosi granata per un comportamento non in linea con quello di un professionista da parte del senegalese.