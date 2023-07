Pier Silvio Berlusconi: ‘Con Bianca Berlinguer cresce il peso di Rete 4’, l’ad replica a Barbara d’Urso

Pier Silvio Berlusconi ha dato il benvenuto a Bianca Berlinguer durante la presentazione dei palinsesti della stagione 2023/24. L’ad Mediaset ha confermato che lo storico volto della Rai approderà su Rete4.

Palinsesti Mediaset, l’ad Mediaset ha dato il benvenuto a Bianca Berlinguer: ‘Non vedo l’ora di conoscere Corona’

“Sono felice di questo arrivo”- ha commentato. “É un’operazione che può far crescere ulteriormente il peso della rete nell’informazione”. Con Berlinguer “si è instaurato un rapporto vero, di fiducia”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi. La giornalista andrà in onda il martedì, facendo slittare ‘Fuori dal Coro’ di Mario Giordano al mercoledì. Berlinguer sarà poi alla guida di ‘Stasera Italia’ nella fascia dell’access prime time, forse in alternanza con Nicola Porro, con Augusto Minzolini alla conduzione nel weekend.

“Ma è ancora da decidere e poi ci sarà questa alternanza tra Nicola Porro e Bianca Berlinguer“. Con la giornalista, Berlusconi ha confermato che “dovrebbe arrivare Mauro Corona, che non vedo l’ora di conoscere. Lui è in montagna io vado in mare, ma ci sono cose in cui mi ritrovo”. “I contatti con Berlinguer sono iniziati un mese e mezzo fa” – ha spiegato l’Ad Mediaset che ha ammesso di aver “guardato spessissimo il programma di Berlinguer e mi è sempre piaciuto”.

‘Barbara d’Urso ci ha chiesto un rinnovo di contratto con garanzia su un prime time che non potevamo dare’

Pier Silvio Berlusconi ha poi affrontato l’argomento Barbara d’Urso. “La ringrazio personalmente”per il grandissimo lavoro fatto, per la professionalità e l’impegno. Non ci sono retroscena. Lei ci ha chiesto un rinnovo di contratto con una garanzia su un prime time da condurre una volta all’anno per almeno due anni. Noi oggi queste garanzie, per questioni economiche, non le diamo più”.

L’ad ha precisato che Carmelita “ha un contratto fino a dicembre, le auguro tutte le fortune, se c’è un progetto che ci convince non è detto che non si possa continuare a lavorare insieme. Un po’ di discontinuità dopo tanti anni può fare bene anche a una grande professionista come lei”.