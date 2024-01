Gulten di Terra Amara: Selin Genc ricorda a Verissimo Giulia Cecchettin e si commuove (VIDEO)

Commosso ricordo di Selin Genc, l’attrice che interpreta Gulten in Terra Amara, di Giulia Cecchettin nel corso della puntata del 20 gennaio di Verissimo. “Pochi giorni fa ho saputo della storia di Giulia, la ragazza italiana assassinata brutalmente e nel vedere questa scena mi fa pensare…. “.

Selin Genc interpreta Gulten in Terra Amara, a Verissimo ricorda Giulia Cecchettin e si commuove

L’attrice della popolare serie turca non ha trattenuto le lacrime ripensando anche ad una scena di violenza sessuale fatta durante Terra Amara. “Non è giusto che il mondo sia così crudele con le donne. Sono contenta di aver fatto questa serie racconta la storia di tante donne. É stata la scena più toccante della mia carriera e rimarrà per sempre nel mio cuore. Mentre mi preparavo riflettevo sul come rappresentare una donna che vive quel tipo di tragedia” – ha aggiunto Selin Genc.

“Mi sono detta in qualità di donna e di attrice e mio dovere dare voce alle donne che soffrono. Poi mi sono chiesta come a renderla forte e non vittima. Noi donne siamo forti, ogni dolore ci fortifica. Dopo aver provato a mettermi nei panni di una donna che subisce violenza voglio mandare un messaggio di cuore alla famiglia di Giulia”. L’attrice che interpreta Gulten in Terra Amara si è rivolta ai familiari di Giulia Cecchettin.

Il messaggio ai familiari di Giulia: ‘É venuta al mondo per lasciarci un messaggio importante’

“Siate orgogliosi di Giulia e di quello che ha fatto, è stata di grande esempio per tante donne. Siate fieri della vita che ha vissuto. Portate avanti la sua causa, ricordatela ogni giorno. Che diventi un esempio, non vergognatevi in nessun caso e non provate odio per nessuno. Non vivete nel rancore perché non è necessario. Credo ci sia una spiegazione. Giulia è venuta al mondo per lasciarci un messaggio importante. Che riposi in pace”.