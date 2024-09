Uomini e Donne 4 settembre: Ida torna in studio e prende una decisione, ex di Antonella Fiordelisi tra i corteggiatori

I rumors parlavano di un possibile ritorno sul trono di Uomini e Donne dopo averlo abbandonato nella passata edizione. Ida Platano è tornata in trasmissione ma non si è accomodata sulla poltrona rossa né ha ripreso il suo posto al fianco di Gemma Galgani nel parterre del trono over.

Ida Platano ha detto no alla proposta di Maria De Filippi di restare nel parterre del trono over

La siciliana è stata ospite del dating show nel corso della registrazione del 4 settembre. In molti si aspettavano il confronto in studio con Mario Cusitore che, a differenza della settimana precedente, era assente. Ida Platano ha comunque precisato che non ha nessuna intenzione di iniziare una relazione con il cavaliere napoletano ed ha detto no alla proposta di Maria De Filippi di restare tra gli over. La conduttrice le ha rimasto comunque una porta aperta precisando che quando se la sentirà potrà tornare.

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 4 settembre è stata presentata la tronista Martina De Ioannon che non ha parlato delle sue precedenti relazioni con Raul e Carlo ed ha eliminato diversi corteggiatori. Tra i pretendenti che sono scesi per lei e Francesca Sorrentino c’è anche il salernitano Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi

Gianluca Benincasa corteggiatore di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon

Nel parterre è tornato Raffaele che aveva partecipato all’edizione 2017/18 come corteggiatore di Gemma. Ha manifestato l’intenzione di conoscere Barbara De Santi che ha chiuso subito con la dama torinese che gli ha chiesto di restare. Durante le riprese Tina Cipollari l’ha fatta fatta ballare per quattro volte con Valerio ma non è arrivato l’atteso bacio.