Uomini e Donne, Martina De Ioannon è la nuova tronista: com’è finita con il tentatore, arriva Raul

Arriva da Temptation Island anche la seconda tronista di Uomini e Donne. Questa volta si tratta di una protagonista recente del reality sui sentimenti visto che Martina De Ioannon ha partecipato quest’anno alla prima delle due edizioni previste nel 2024.

Martina De Ioannon è la nuova tronista di Uomini e Donne: la rottura con Raul a Temptation, possibile confronto in studio

In Sardegna era sbarcata con il fidanzato Raul Dumitras con il quale era fidanzata da 10 mesi. Gelosie e incomprensioni avevano portato la coppia a chiudere la relazione al falò di confronto finale. A contribuire alla fine della love story anche l’avvicinamento di Martina al tentatore Carlo Marini che ha frequentato anche dopo la fine del programma. “Ho capito di non essere più innamorata di Raul”. Un rapporto che evidentemente non è decollato visto che la 26enne è approdata sulla poltrona rossa del trono di Uomini e Donne.

Martina con l’ex fidanzato Raul a Temptation Island

La presentazione nel corso della registrazione del people show di mercoledì 4 settembre. In trasmissione dovrebbe esserci anche il confronto con Raul nella parte dedicata a Temptation Island anche se c’è chi spera di vederlo nel parterre come corteggiatore. “Con Carlo ci siamo scritti e visti. Ci abbiamo provato ma ci siamo resi conto che non eravamo compatibili ed ho chiuso questa conoscenza”. Martina De Ioannon è romana, vive con i genitori e lavora nel ristorante di famiglia.

‘Con Carlo ci siamo scritti e visti, ma ci siamo resi conto che non siamo compatibili’

“Ho tre fratelli maschi. Riccardo ha 14 anni ed è la mia vita mentre con gli altri due da piccolini ci siamo picchiati in tutti i modi ma adesso non potrei vivere senza di loro” – ha raccontato la tronista. “Mi dispiace se al primo impatto posso sembrare altezzosa. In realtà è perché mi piaccio e me ne frego del giudizio degli altri. Quando mi innamoro do tutta me stessa. A 26 anni non cerco la storiella. L’uomo che mi vuole accanto mi deve corteggiare e mi deve far prendere il controllo della vita. Deve avere la mia stessa visione della vita e che abbia i miei stessi valori, soprattutto quello della libertà”.