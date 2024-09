Uomini e Donne anticipazioni 27 settembre: Gemma perde le staffe e rifila uno schiaffo dopo la segnalazione

Si è presentato in studio con un regalo per Gemma Galgani ma la loro conoscenza si è interrotta bruscamente con una segnalazione che ha provocato la furiosa reazione della dama durante la registrazione del 27 settembre di Uomini e Donne.

Gemma Galgani riceve in dono un completino intimo da Valerio ma poi arriva la segnalazione video del cavaliere con una donna

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha anticipato quanto accaduto negli studi dell’Elios con Valerio che ha consegnato in dono alla torinese un completino intimo. Una volta al centro del parterre sono stati mostrati alcuni messaggi che il cavaliere ha mandato a Gemma nei quali riferisce che si sta innamorando di lei. Una delle dame del parterre, Alessia, ha fatto una segnalazione alla redazione. Viene mostrato un video in cui si vede Valerio mentre faceva shopping in un centro commerciale con una sua amica. In mano aveva anche il regalo portato in studio alla dama.

Immediatamente si è scatenato il dibattito con Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno ipotizzato che tra la donna e Valerio ci fosse qualcosa di più di un’amicizia. Per far chiarezza hanno consigliato a Gemma di contattarla telefonicamente.

Valerio, corteggiatore di Gemma Galgani

Lo schiaffo e il tacco mostrato al cavaliere dopo la telefonata

La dama è uscita per parlare con la donna ed al rientro in studio la torinese, dopo aver ascoltato i dubbi sollevati dagli opinionisti, ha deciso di mandare via Valerio. Prima che quest’ultimo lasciasse lo studio di Uomini e Donne Galgani gli ha anche rifilato uno schiaffo. Durante la registrazione il corteggiatore è rientrato più volte per chiedere scusa. Armando Incarnato si è schierato a sostegno di Gemma che stizzita pare si sia tolta anche una delle scarpe con il tacco.