Uomini e Donne, Ernesto Russo provoca Armando dopo essere stato tirato in ballo da Mario e Cristina

É stato tirato in ballo più volte nel corso della prima puntata stagionale di Uomini e Donne del 23 settembre. Cristina Tenuta ha raccontato di essere tornata in contatto con Mario Cusitore per via di una reunion che Ernesto Russo, ex cavaliere del trono over, stava organizzando ma che poi è saltata in extremis.

Uomini e Donne, botta e risposta tra Mario Cusitore e Cristina Tenuta, interviene Armando Incarnato

La dama aveva manifestato le sue perplessità a partecipare alla serata per la presenza di alcune persone. A questo punto è intervenuto Mario che ha cercato di farle cambiare idea. Le conversazioni telefoniche si sono intensificate e il napoletano ha proposto a Cristina Tenuta di vedersi a Roma ma in extremis ha cambiato idea. Da quel momento il rapporto i due si è raffreddato. Per la dama l’ex corteggiatore di Ida Platano ha tentato di riavvicinarsi a lei con gli auguri per l’onomastico e che le avrebbe proposto di vedersi quando si trovava in Calabria. “Non credo sia solo per amicizia”.

Dall’altra parte Mario ha chiarito che non l’ha fatto per altre finalità. Da qui la discussione in studio con l’intervento di Armando Incarnato che si è scagliato contro Cusitore. Sulla questione è intervenuto anche Ernesto Russo, più volte chiamato in causa da Mario e Cristina durante la puntata di Uomini e Donne. “Sono giunto ad una conclusione, se qualcuno di voi pensasse di essere triste ricordate che esiste Armando Incarnato”.