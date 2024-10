Uomini e Donne anticipazioni, 4 assenze che fanno rumore, Barbara De Santi sbotta: ‘Me ne vado’

Si dice che due indizi fanno una prova. Quattro discussi protagonisti del trono over di Uomini e Donne non hanno partecipato alla registrazione del 21 ottobre. Era accaduto anche la scorsa settimana e, come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni, l’assenza potrebbe non essere casuale.

Armando Incarnato, Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Mario Verona ancora una volta assenti

Armando Incarnato, Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Mario Verona non farebbero più parte del parterre. C’è chi parla di una decisione presa dalla redazione ma non è da escludere che le assenze siano dovute a motivi personali. Nell’ultimo anno, tra l’altro, le presenze di Armando Incarnato a Uomini e Donne sono state sempre più saltuarie mentre Aurora e Cristina non avevano saltato un appuntamento. Mario Verona era tra le new entry più apprezzate e nell’ultimo scorcio di percorso era entrato in ‘concorrenza’ con Mario Cusitore. Non è da escludere che per quest’ultimo sia un’assenza temporanea.

Uomini e Donne registrazione 21 ottobre: Barbara De Santi bacia il corteggiatore ma lui vuole conoscere altre donne

La registrazione è stata caratterizzata da un’accesa discussione tra Barbara De Santi e il suo cavaliere con il quale è scattato un bacio. Lui però ha manifestato il desiderio di conoscere anche altre donne e la dama ha perso le staffe ed è stata sul punto di lasciare Uomini e Donne. “Baci anche loro?” – ha riferito Barbara inviperita per il comportamento del corteggiatore. Prosegue, invece, a gonfie vele la conoscenza di Gemma Galgani con Fabio.