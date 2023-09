Uomini e Donne, Armando Incarnato interviene dopo le assenze in studio: ‘Parlate meno’

Armando Incarnato sbotta sui social e le sue parole fanno molto discutere. Questo quanto accaduto nel corso delle scorse ore a causa dei rumors emersi negli ultimi giorni.

Armando Incarnato assente alle prime registrazioni di Uomini e Donne

Dopo la pausa estiva i protagonisti del trono classico e del trono over di Uomini e Donne sono tornati all’interno dello studio televisivo di Canale 5 per la registrazione delle nuove puntate che verranno trasmesse nei prossimi giorni. Tutti tranne Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, le cui assenze hanno fatto parecchio discutere.

Il primo sembrerebbe aver trovato l’amore lontano dalle telecamere, il secondo invece? Perché non era presente alle registrazioni? Molti coloro che hanno ipotizzato che il celebre cavaliere sia stato allontanato per volere di Pier Silvio Berlusconi che in occasione della nuova stagione televisiva ha scelto di mettere un freno al trash sulla rete in questione.

Il cavaliere interviene sul presunto allontanamento: ‘È la mancata conoscenza che vi frega’

Una versione dei fatti, questa, che però ha fatto molto arrabbiare Armando che proprio nelle scorse ore è sbottato sui social. Incarnato ha condiviso un post contenente tali parole “È la mancata conoscenza che vi frega. Parlate meno, potreste fare brutte figure”. Parole che sembrerebbero quindi voler lasciare intendere che quanto detto in precedenza non sia vero e che quindi presto farà ritorno a Uomini e Donne.