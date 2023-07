Uomini e Donne, il post criptico di Armando Incarnato: per il web è rivolto ad Isabella Ricci, lui interviene

Un post pubblicato da Armando Incarnato su Instagram ha acceso nuove polemiche sul web. Per diversi utenti il commento era diretto ad un’ex dama di Uomini e Donne ma lui è intervenuto con una successiva Stories per far chiarezza. Precisazioni che non hanno convinto del tutto i fan del programma condotto da Maria De Filippi.

Isabella Ricci

Armando Incarnato: ‘Le coppie nate per interesse sono destinate ad uno spiacevole disinteresse’

“Le coppie nate per interesse sono destinate ad uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minino di rispetto nei confronti dell’ex partner. E pensare che a dire di “qualcuno” che non ne ha mai “azzeccata” una avrei dovuto prendere esempio e imparare la parola amore da qualcun altro !

Che vergogna solo i numeri non indovino” – ha scritto Armando Incarnato. Considerazioni che in molti hanno collegato alla fine della relazione di Isabella Ricci con Fabio Mantovani con l’ex dama che non aveva risparmiato stoccate all’ormai ex marito. Tra l’altro Armando si è scontrato più volte con Isabella negli studi di Uomini e Donne.

Il cavaliere smentisce il riferimento a Isabella Ricci: ‘Ogni volta che scrivo pensate che mi riferisco a Uomini e Donne’

Armando ha precisato che il post non era rivolto a nessun protagonista di Uomini e Donne e di conseguenza non era Isabella Ricci la destinataria della sua considerazione. “Ogni volta che scrivo o dico qualcosa pensate e credete sempre che mi riferisco al contesto U&D. Avete stancato.

Vi vorrei ricordare che in quello studio, al di fuori di chi lavora, ho sempre portato rispetto e dato conto ad una sola persona e che delle sedie intorno a me non è mai fregato nulla, per non parlare di chi le occupava. Non ho mai considerato determinate persone lì dentro per la loro falsità, figuriamoci fuori” – ha aggiunto Armando Incarnato.

“Avete capito che ho una vita mia, avete mai pensato anche solo lontanamente che mi riferisco a situazioni personale e non pubbliche. Il senso era: se era vero amore restava la stima e il rispetto”.