Rudy Farias ritrovato dopo 8 anni davanti ad una chiesa in Texas, si pensava fosse morto

Da otto anni si erano perse le tracce di lui e si temeva per la sua vita. La polizia del Texas (Stati Uniti) ha reso noto di aver ritrovato un uomo, Rudolph ‘Rudy‘ Farias, dichiarato scomparso nel 2015 quando aveva 17 anni.

Rudy Farias era scomparso nel 2015 all’età di 17 anni mentre portava a spasso i cani

L’ultima volta era stato visto a Houston mentre portava a spasso i suoi cani, poi ritrovati. Le forze dell’ordine hanno trovato l’uomo, ora 25enne, dopo aver ricevuto una chiamata dove si segnalava una persona sdraiata a terra davanti a una chiesa nel sud-est di Houston (Texas), ha detto il portavoce della polizia John Cannon.

“Mio figlio Rudy sta ricevendo le cure di cui ha bisogno per superare il suo trauma, ma in questo momento non parla e non è in grado di comunicare con noi. Quello che sappiamo è che un buon samaritano lo ha individuato e ha immediatamente chiamato la polizia e il 911″ – ha dichiarato in una nota Janie Santana, la madre di Farias.

Era entrato in depressione dopo la morte del fratello in un incidente in moto

Quando Farias è scomparso soffriva di depressione e ansia e poteva essere disorientato perché non stava prendendo le medicine che gli erano state prescritte. Inoltre soffriva di asma e camminava leggermente zoppicando a causa di una ferita alla gamba destra. In particolare l’investigatrice privata assunta dalla famiglia aveva raccontato che il Rudy Farias, oggi 25 anni, era rimasto destabilizzato dalla perdita del fratello maggiore nel 2011 in un incidente in moto.