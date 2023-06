Uomini e Donne, Isabella Ricci si separa da Fabio dopo un anno: ‘Troppo belle per essere vero’

Da settimane circolavano rumors relativi ad una possibile rottura tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. La coppia era convolata a nozze lo scorso anno, dopo aver lasciato Uomini e Donne, ed aveva deciso di trasferirsi a Dubai.

Un anno fa le nozze tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani

Una love story da favola che sembrava proseguire a gonfie vele come raccontato dai protagonisti in occasione di un’ospitata nel people show diretto da Maria De Filippi. Negli ultimi mesi l’attività social di Isabella Ricci si era ridotta con i fan che avevano manifestato una certa preoccupazione.

Giovedì 8 giugno l’ex dama del trono over ha rotto gli indugi ed ha ufficialmente comunicato di essersi separata con il 68enne milanese con il quale era convolato a nozze a Pescantina, in provincia di Verona. “il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero… Non è vero” – ha scritto laconicamente Isabella Ricci.

L’ex dama ha annunciato su Instagram la fine del matrimonio, il post di Samantha Curcio

Al momento nessun commento da parte di Fabio Mantovani che ha condiviso uno scatto di benvenuto per un nuovo nato in famiglia. Tra l’altro sul suo profilo Instagram uno degli ultimi post condivisi vedeva protagonista Isabella. Ora i fan della 64enne sperano di rivederla negli studi di Uomini e Donne.

“La tua forza, la tua sincerità e la tua nobiltà d’animo, non hanno limiti. Tu sai anche qui” – il post scritto dall’ex tronista Samantha Curcio che ha immediatamente rincuorato l’imprenditrice.