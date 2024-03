Uomini e Donne, Brando fa la scelta dopo aver ballato la coreografia di Sinceramente con Gianni (VIDEO)

Ha scelto di stemperare la tensione ballando Sinceramente di Annalisa prima di comunicare la scelta, nel corso della puntata del 26 marzo, dopo un percorso a Uomini e Donne durato 6 mesi. Brando Ephrikian ha chiesto a Gianni Sperti di ripetere la coreografia che avevano fatto qualche settimana prima come “portafortuna”.

Al centro dello studio con le corteggiatrici Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto anche dame e cavalieri del trono over. Poi la decisione finale preceduta dal pronostico del parterre di Uomini e Donne con la maggioranza che indicava in Beatriz la scelta del tronista.

L’epilogo è stato diverso con il 22enne che l’ha chiamato per comunicarle che non era la persona con la quale avrebbe lasciato il programma. La corteggiatrice non ha trattenuto le lacrime anche se ha spiegato che immaginava un simile epilogo. La giovane è stata raggiunta da Alessandro Rausa che non aveva nascosto la sua contrarietà rispetto alla decisione di Brando.

brando che finisce il trono facendo ballare sinceramente di annalisa allo studio mi mancherà questo trono semplicemente iconico #uominiedonne pic.twitter.com/u7XPPeCrlQ — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 🌙 (@trovarsi) March 26, 2024

Brando lascia il programma con Raffaella: ‘Non sei la scelta razionale ma quella fatta col cuore’, Alessandro consola Beatriz

Poi il trevigiano si è trovato di fronte a Raffaella Scuotto alla quale ha ricordato di averla anche eliminata durante il percorso. “Poi ci ho ripensato ed ho iniziato a raccontarti cose intime. É iniziata a cresce la nostra complicità. Sorridevamo e credo che sia importante trovare una persona che ti faccia sentire a tuo agio. É stato davvero un percorso intenso. Però non sei tu la mia scelta razionale ma sei la mia scelta fatta con il cuore”. Petali di rose e baci appassionati per la nuova coppia tra gli applausi di pubblico e parterre.