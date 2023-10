Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi corteggiatrice di Brando due anni dopo aver stroncato il dating

In occasione della giornata dedicata alla commemorazione per le vittime del Covid aveva espresso un parere tutt’altro lusinghiero su Uomini e Donne nel commentare la sospensione del dating show e di Amici.

Beatriz D’Orsi aveva bocciato Uomini e Donne in un post condiviso nel 2021: ‘Programma da non trasmettere’

A distanza di tre anni la 25enne Beatriz D’Orsi si è presentata negli studi dell’Elios per corteggiare il tronista Brando Ephrikian con la redazione che ha evidentemente chiuso un occhio o non ha ricordato quell’episodio. Sul web ne è rimasta traccia ed in molti hanno condiviso quel post: “Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi per rispetto dell’intelligenza. Poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare”.

Era il 19 marzo 2021 ed a distanza di due anni evidentemente la corteggiatrice deve aver rivalutato Uomini e Donne al punto di affidarsi al people per trovare l’amore. Nel corso della puntata del 9 ottobre l’italo brasiliana è stata protagonista di una discussione con l’altro tronista, Cristian Forti, per alcune confidenze con la corteggiatrice, Virginia. Un atteggiamento che ha infastidito anche Brando.

La 25enne italo brasiliana corteggiatrice di Brando Ephrikian

Beatriz D’Orsi vive e lavora a Milano a Palazzo Reale. Nella presentazione nel programma ha confessato che a 7 anni è stata data in adozione a una famiglia italiana dai suoi genitori brasiliani e che non ha mai conosciuto la madre biologica. La 25enne è legatissima alla mamma adottiva. Iscritta a Scienze politiche, ha precisato di avere la media del 25.