Uomini e Donne registrazione 7 marzo, Brando sconvolge tutti al momento della scelta

Il giorno prima Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto non si erano presentate nello studio di Uomini e Donne spiazzato Brando Ephrikian che aveva riferito di essere ad un passo dalla scelta. Con il discusso tronista i colpi di scena non finiscono mai.

Anticipazioni Uomini e Donne 7 marzo, Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto si presentano

Il trevigiano è infatti nel mirino dei social per non essere arrivato ancora ad una decisione finale dopo 6 mesi di trono. Nel corso della registrazione del 7 marzo di Uomini e Donne tutto sembrava pronto per l’ultimo atto dell’avventura di Brando. Le poltrone al centro dello studio ed i petali rossi pronti per scendere per festeggiare la nuova coppia.

Sia Beatriz che Raffaella si sono presentate in trasmissione. Questa volta è stato il 22enne a spiazzare tutti con un autentico coup de théâtre. Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni Brando Ephrikian all’ultimo istante ha deciso di non scegliere perché non era sicuro. Il tronista ha riferito che ha fatto un passo indietro quando ha visto che entrambe le corteggiatrice sono scese arrabbiate.

Entrano le poltrone rosse ma Brando decide di non scegliere più, Beatriz scoppia in lacrime

Le due ragazze erano arrivate in studio elegantissime ed attendevano soltanto la decisione la decisione del trevigiano. Sono stati mandati in onda anche i best moment con le due ragazze che sono uscite in attesa di essere richiamate per scelta e non scelta. Brando ha chiesto un momento di riflessione e poi ha comunicato di non essere più convinto.

Gemma Galgani aveva anche preparato una lettera per lui. Il tronista ha poi precisato che farà l’esterna di una giornata completa con le due pretendenti e sceglierà nella prossima registrazione. Beatriz è scoppiata in lacrime.