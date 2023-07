Uomini e Donne, Enzo Capo perde le staffe dopo gli insulti alla moglie: ‘Le cose belle sono fatte per essere guardate’

Vacanze da sogno, auto di lusso ma soprattutto tanti scatti della moglie Lucrezia Massimo, sposata nell’autunno del 2021 dopo aver chiuso la sua esperienza a Uomini e Donne. Per chi segue Enzo Capo, ex corteggiatore di Pamela Barretta, su Instagram certi scatti ‘sfarzosi’ non sono una sorpresa.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne pubblica un Reels della moglie in abito aderente vicino alla Ferrari: ‘Testarossa e testanera’

Del resto non ha mai nascosto di ‘amare il bello’ e che non si fa condizionare dal giudizio di chi a volte lo accusa di ostentazione. Questa volta, però, ha perso le staffe ed ha replicato agli insulti a ripetizione nei confronti della partner per un Reels in cui Lucrezia Massimo è in posa, in top e pantalone aderente, vicino la Ferrari con targa personalizzata (Capo 19): “Testarossa e Testanera” – la didascalia a corredo del filmato.

“Sono stanca dei falsi moralisti che vivono per fare i santi sputando veleno. Sono caduta in depressione perché dovevo funzionare come voi ritenete che uno deve funzionare, ora non mi interessa più un cavolo. Devo dare retta a mio marito ed alla mia famiglia, iniziate a farvi i cavoli vostri” – ha risposto la moglie di Enzo Capo. Quest’ultimo, come evidenziato da Fralof, ha aggiunto che certi commenti sono assurdi. “Gente bigotta, gente carica di invidia. Le cose belle sono fatte per essere guardate”.

Lucrezia Massimo: ‘Stanca dei falsi moralisti’, Enzo Capo: ‘Gente bigotta e carica di invidia’

C’è chi poi ha contestato a Lucrezia Massimo di aver fatto un eccessivo ricorso alla chirurgia estetica (“La bellezza è nella natura, non artificiali”). “Questa si chiama gelosia” – ha ribattuto l’imprenditore napoletano che ha replicato per le rime agli haters. Enzo Capo vive tra Napoli e Budapest dove gestisce una catena di suite di lusso. Ha anche lavorato nella tv ungherese.