Uomini e Donne, la nuova vita di Riccardo Guarnieri: cameriere in un ristorante stellato

L’esperienza a Uomini e Donne, la tormentata love story con Ida Platano, il flirt con Roberta Di Padua e le discussioni al vetriolo sembrano ormai un lontano ricordo per Riccardo Guarnieri. C’è chi spera di rivederlo nel parterre del people show ma l’ex cavaliere sembra aver definitivamente voltato pagina.

Riccardo Guarnieri, la love story e il lavoro da cameriere in un ristorante in Salento: la nuova vita dopo Uomini e Donne

La sua relazione con una ragazza mora che lavora come modella procede a gonfie vele. Inizialmente Riccardo ha scelto di vivere la storia d’amore lontano dai riflettori ma ora sembra abbia fatto un ulteriore passo in avanti con la conoscenza delle rispettive famiglie. Svolta sentimentale ma anche lavorativa per Guarnieri che in passato era stato impiegato di un’azienda pugliese.

L’ex corteggiatore avrebbe iniziato a lavorare in un ristorante stellato del Salento come sommelier e cameriere. Chi l’ha visto all’opera l’ha definito cordiale e molto professionale. Una nuova vita, lontana da Uomini e Donne a meno di clamorosi colpi di scena. Nel parterre del dating di Canale 5 è tornato Armando Incarnato che è stato subito protagonista di un’accesa discussione nella prima registrazione.