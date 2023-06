Uomini e Donne, tre anni dopo Sossio rinnova la proposta di nozze a Ursula: la romantica sorpresa (VIDEO)

Tre anni fa la proposta di nozze negli studi di Uomini e Donne dopo aver messo la loro relazione a Temptation Island. Da allora Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno vissuto nuove tribolazioni culminate in piccole grandi crisi e pause di riflessioni.

Uomini e Donne, Sossio Aruta ha rinnovato la proposta di nozze a Ursula Bennardo sul lago di Como

Incomprensioni che sono riusciti a superare non senza qualche polemica social di chi metteva in dubbio liti e allontanamenti e gli haters che non risparmiavano stoccate al vetriolo. A distanza di tre anni Sossio Aruta ha deciso di rinnovare quella promessa che finora non aveva trovato conferma nei fatti. L’ex cavaliere ha condiviso su Instagram un video che lo ritrae in barca sul lago di Como con Ursula Bennardo. Le propone di fare un brindisi ma al momento di bere la dama si rende conto che nel calice non c’è solo la bevanda ma un anello per una sorpresa decisamente inaspettata.

Dal calice spunta l’anello durante il brindisi: ‘Le ho di nuovo chiesto di sposarmi e lo farò per sempre’

“C’è un momento molto romantico ed emozionante che abbiamo vissuto sul lago di Como a bordo di questa meravigliosa barca che però non sapevamo se condividerlo con voi …Alla fine però abbiamo scelto di farlo perché con voi ,con chi ci vuole bene ,abbiamo sempre condiviso tutto. Le ho di nuovo chiesto di Sposarmi…e lo farò sempre e per sempre” – ha scritto Aruta su Instagram.