Veronica Gentili assente a Le Iene, la drammatica telefonata durante le prove: morto il padre

Un grave lutto ha colpito Veronica Gentili che per la seconda settimana di fila non ha potuto essere alla conduzioni de Le Iene. Poche ore prima della messa in onda la giornalista ha dovuto lasciare gli studi per la morte del papà, l’avvocato Giuseppe Gentili.

In apertura del programma televisivo di Italia 1 Max Angioni ha spiegato i motivi dell’assenza della conduttrice. “Anche questa sera ci vedete qui da soli perché Veronica Gentili non può essere qui con noi. Ricordate che la settimana scorsa Veronica era tornata d’urgenza a Roma. Ora lo possiamo dire, era tornato da sua papà che aveva avuto un grave problema di salute” – ha spiegato l’attore teatrale.

“Il problema di salute è durato per tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa mentre eravamo in prova Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe è venuto a mancare. Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte, ti aspettiamo qui a casa tua il più presto possibile. Quando potrai e quando vorrai. Ti vogliamo bene” – ha chiuso Max Angioni nel manifestare le sue condoglianze e quelle della redazione de Le Iene a Veronica Gentili.