Wanda Fisher lancia il tormentone La Star con il blogger cantante Chris

“La Star”, il nuovo tormentone della cantante Wanda Fisher, è disponibile su tutti i digital store. Coinvolto nel progetto, anche il giovane blogger-cantante Chris. I due artisti hanno raccontato com’è nata la collaborazione.

Wanda Fisher, il nuovo singolo La Star disponibile su i digital store: ‘Chris perfetto questo progetto’

Wanda Fisher ha spiegato che dopo il grande successo del brano “Favolosa” era alla ricerca di un nuovo tormentone. “A causa del Covid non l’avevo potuto promuovere come volevo veramente”. Da qui la decisione di tuffarsi in un nuovo progetto con il coinvolgimento di un ragazzo giovane. “Tra i tanti che si sono offerti o che comunque avevo selezionato ho scelto lui, Chris, un giovane artista sardo che avevo precedentemente conosciuto a seguito di due interviste che mi fece per due suoi programmi che conduceva. Da quel momento siamo diventati amici e ho pensato che potesse essere perfetto per questo progetto. Qualche mese fa lui ha accettato subito con entusiasmo. È stato il mio regalo di Natale per lui».

L’artista sardo: ‘Ho accettato senza pensarci due volte’

Chris non ha avuto nessuna esitazione nell’accettare: «Quando Wanda mi ha comunicato la sua volontà di fare questo pezzo assieme a me, ricordo di aver accettato subito, senza pensarci due volte. Ritengo Wanda una grandissima artista, ha collaborato con i colossi della musica italiana, e duettare con lei è un’ottima opportunità per imparare da una persona che la musica l’ha veramente divorata e farmi conoscere maggiormente in questo mondo». La canzone è allegra, ironica e leggera, con un ritornello che rimane in testa e che sicuramente farà ballare anche durante tutta l’estate.