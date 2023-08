Verona, il sogno di Chris spezzato sull’asfalto: calciatore 13enne travolto e ucciso da operaio che fugge via

È un operaio veronese di 39 anni l’autore dell’investimento di Chris Obeng Abom, il 13enne travolto da un’auto pirata e morto all’ospedale poche ore dopo. È stato individuato dai Carabinieri.

Chris Obeng Abom è stato investito sulla strada provinciale 12 dell’Aquilio: ‘Se soccorso subito poteva essere salvato’

L’uomo ha piccoli precedenti, fra cui spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebrezza. Esaminate per tutta la notte le immagini, i militari hanno individuato il mezzo, risultato intestato ad una donna di 64 anni, ma in uso al figlio. L’uomo è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.

Gli uomini dell’Arma sono arrivati ​​a lui grazie al sistema di videosorveglianza comunale ed ai rottami dell’autovettura rinvenuti sull’asfalto dai militari. L’episodio si è verificato lunedì 31 luglio intorno alle 23:30 a San Vito di Negrar, in provincia di Verona, lungo la strada provinciale 12 dell’Aquilio. Per i medici si poteva salvare se fosse stato soccorso subito.

Operaio 39enne denunciato per omicidio stradale, Chris sognava di fare il calciatore: ‘Continua a calciare fra le nuvole’

Chris Obeng Abom, 14 anni a settembre, sognava di fare il calciatore e giocava nelle giovanili del Negrar per la Polisportiva. Era amato dalla comunità, dai compagni e dagli insegnanti della sua scuola, che lo hanno salutato con un post di grande affetto su Facebook.

“Addio Chris, continua a calciare fra le nuvole” – la frase che chiude il commosso ricordo di Angela Longo, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Negrar dove fino allo scorso giugno aveva studiato Chris Abom.

Il padre è operaio in un’azienda metalmeccanica. Sono in Italia da una ventina d’anni, e qui sono nati anche gli altri due loro figli, un maschio e una femmina.