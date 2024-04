Bologna-Salernitana 3-0, pagelle e highlights: Bradaric e Maggiore sbagliano tutto

Al Bologna bastano un paio di accelerazione per superare una Salernitana volenterosa ma frenata dai soliti limiti e da alcune evidenti lacune nei singoli.

Orsolini apre le danze con un gran guizzo, Simy sfiora il pareggio, raddoppia Saelemaekers con la complicità di Costil

Colantuono ter con il 3-5-2 al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta lanciato verso la Champions League. Il tecnico granata recupera Pierozzi e propone Pellegrino terzino. A centrocampo Basic preferito a Coulibaly mentre in avanti Simy torna titolare per Weissman.

Al 13′ i rossoblù passano con un eurogol di Orsolini che punta Pellegrino, lo salta e infila il pallone nell’angolo più lontano. La Salernitana e va vicina al pari con Simy che soffia il pallone alla difesa avversaria e batte a rete ma trova la risposta di Ravaglia. I felsinei non accelerano ma i granata faticano nel palleggio e non riescono a costruire azioni degne di note. Su un tentativo di ripartenza dei campani con errore di Candreva il Bologna raddoppia con Saelemaekers con la complicità di Costil.

Candreva sbaglia, Lykogiannis no nella ripresa

Ad inizio ripresa i granata provano a scuotersi con tiro cross di Tchaouna sul quale Ravaglia quasi si complica la vita. Al 13′ Tchaouna si procura una buona palla gol puntando l’avversario e concludendo con un diagonale che fa la barba al palo. Entra Zirkzee ed in un paio di occasioni crea il panico nella difesa granata con Ndoye che non riesce a sfruttare al meglio la giocata del fenomeno rossoblù.

La Salernitana ha una grande chance per riaprire il match con Simy che mette Candreva a tu per tu con Ravaglia che chiude la porta e nega il gol al capitano dei campani. A tempo scaduto arriva il tris di Lykogiannis dopo una bella combinazione con Saelemaekers. I granata torneranno in campo venerdì 5 aprile nell’anticipo contro il Sassuolo in programma all’Arechi con calcio d’inizio alle 20:45.

Salernitana pagelle: Costil incerto, Candreva poco lucido

Costil 5: su Orsolini può far poco ma sul tiro di Saelemaekers non è irreprensibile. Sbaglia anche qualche rinvio.

Pierozzi 6: conferma le positive sensazioni prima dell’infortunio. A volte vuole strafare, gravato di un giallo esce dopo un’ora di gioco. (15′ st Sambia 5: un tiraccio da posizione impossibile e in bambola in occasione del terzo gol felsineo).

Manolas 6: con l’esperienza prova a tenere a galla la balbettante difesa granata e tutto sommato esce dal campo a testa alta. (37′ st Boateng sv).

Pirola 6: un paio di recuperi importanti, sicuramente tra le poche certezze del reparto arretrato granata.

Pellegrino 5,5: non fa neanche male nel ruolo di laterale sinistro, un po’ morbido su Orsolini che comunque trova un gran gol. (21′ st Vignato 5,5: si agita e si fa vedere dai compagni, vorrebbe spaccare il mondo ma trova scarsa collaborazione).

Basic 5,5: l’impegno c’è ma in fase di costruzione incide pochissimo. (21′ st Legowski 5: come il compagno lascia a desiderare in fase di costruzione. Tanti errori di appoggio e lanci fuori misura).

Maggiore 4,5: sbaglia stop e passaggi elementari, andava cambiato già a metà tempo. (15′ st Coulibaly 5,5: più acceso del compagno di reparto, la sua presenza a metà campo si fa sentire anche se non è il calciatore della passata stagione).

Bradaric 4,5: viene schierato esterno alto ma nel primo tempo si vede pochissimo e quei pochi palloni che tocca li sbaglia tutti. Nella ripresa fa anche peggio.

Candreva 5: svogliato, forse affaticato (sempre in campo senza rifiatare) sbaglia tantissimo. Da un suo tocco sbagliato nasce il secondo gol del Bologna. Ha la palla per riaprire la partita ma si fa ipnotizzare da Ravaglia.

Tchaouna 5,5: un paio di dribbling e un bel diagonale nella ripresa. Ancora una volta discontinuo.

Simy 5: bravo ad avventarsi sul pallone nell’occasione che potrebbe permettere ai granata di pareggiare ma manca il killer instinct. Serve un gran pallone a Candreva. Generoso ma macchinoso, una cartolina sbiadita del bomber di Crotone.

Bologna-Salernitana 3-0, gli highlights

Gli highlights completi di Bologna-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://ww.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-

Orsolini sblocca con un gran tiro a giro

Ravaglia salva su Simy

Il raddoppio di Saelemaekers

La conclusione di Tchaouna termina di poco a lato

Ravaglia ipnotizza Candreva