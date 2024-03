Udinese-Salernitana 1-1, pagelle e highlights: Tchaouna top, male Zanoli ma il peggiore è… Dia

Un punticino avvelenato per la Salernitana per la decisione di Dia di non scendere in campo nel finale del match con l’Udinese. Al Blu Energy Stadium Liverani, con mezza difesa out, passa al 4-3-1-2 con Pellegrino preferito a Pasalidis al centro della difesa e Tchaouna che ha vinto il ballottaggio con Dia e Simy per il ruolo di partner di Weissman. I granata partono bene e vanno vicino al gol con una conclusione di destro di Tchaouna che termina di poco alta sopra la traversa. All’8′ i granata sbloccano il risultato con una splendida conclusione a giro del francese, al secondo gol in campionato.

Tchaouna illude i granata, rovesciata capolavoro per Kamara

L’Udinese reagisce e con Ebosele crea un po’ di grattacapi alla difesa campana. Un suo cross manda in crisi Zanoli che beffa Ochoa ma l’autogol è annullato per fuorigioco di Lucca. Il centravanti va vicino al gol con una bella girata che trova la risposta del portiere messicano. Pericoloso Lovren, liberato da Thauven, con un diagonale che termina sul fondo. I granata sembrano controllare bene le offensive avversarie ma in pieno recupero incassano il gol del pareggio con una gran rovesciata di Kamara.

La Salernitana ci riprova con il solito Tchaouna ad inizio ripresa con la palla che termina sull’esterno della rete. Rispondono i friulani con Kamara che da buona posizione spedisce la palla sopra la traversa. Al 19′ la svolta con l’espulsione di Ebosele che già ammonito interviene duro su Basic e va fuori. Al 25′ è ancora il francese ad avere la chance per riportare avanti i granata su assist di Candreva che lo mette a tu per tu con Okoye con la palla che sbatte sul palo. In superiorità numerica gli ospiti cercano il guizzo vincente. Ci provano con Candreva e Basic dalla distanza. Al 43′ palla al centro di Bradaric irrompe Tchaouna che colpisce di testa ma un difensore bianconero interviene provvidenzialmente con la palla che termina in angolo.

La Salernitana spreca la superiorità numerica, palo di Tchaouna e Candreva spreca nel recupero, Dia si rifiuta di entrare

All’ultimo secondo ripartenza della Salernitana come nell’ultimo blitz dei granata a Udine ma questa volta Candreva non riesce ad inquadrare la porta. Finisce con un pari che serve a poco agli uomini di Liverani che avrebbero bisogno di un filotto di vittorie per rimettersi in gioco per la salvezza. Per il tecnico anche la grana Dia che si è rifiutato di entrare in campo a 8′ dalla fine. Sabato 9 marzo altro spareggio per i campani che affronteranno il Cagliari alla Domus Arena con calcio d’inizio alle 15:00.

Salernitana pagelle: Coulibaly non azzanna, bene Manolas, Candreva in affanno nel finale

Ochoa 6,5: si fa trovare pronto sulla girata di Lucca, non può nulla sulla gran rovesciata di Kamara.

Zanoli 5: perde Thauvin in occasione del gol del pareggio dell’Udinese, poco efficace in fase di ripartenza. (41′ st Sambia sv)

Manolas 6,5: Lucca è un cliente scomodo, l’ex centrale riesce a limitarlo. Guida da leader il reparto fin quando regge. (28′ st Pasalidis 6: efficace con le buone e quando serve con le cattive).

Pellegrino 5,5: si addormenta in occasione del gol di Kamara. Poi si disimpegna bene e sbaglia poco.

Bradaric 5,5: primo tempo complicato e con tanti errori, cresce nella ripresa e fornisce due assist che i compagni non riescono a sfruttare al meglio.

Coulibaly 5: gioca ad intermittenza e non assalta con ferocia gli spazi che l’Udinese concede. (28′ st Gomis 6: finalmente in campo, tocca pochi palloni ma dimostra di avere lucidità e tecnica. Merita più spazio).

Basic 6: fa tanta legna, recupera preziosi palloni ma non sempre è illuminato nella rifinitura. Ci prova con conclusioni dalla distanza ma con scarsa fortuna.

Maggiore 6: non è un playmaker ma ci mette impegno ed è prezioso in un paio di chiusure. (41′ st Legowsky sv).

Candreva 6: assist al bacio a Weissman e Tchaouna ma spreca la palla del match all’ultimo istante. Poco lucido e stanco nell’occasione, forse andava sostituito.

Tchaouna 6,5: si muove lungo tutto il fronte offensivo e spesso sorprende la difesa avversaria. Realizza un gran gol e centra un palo che grida vendetta. Sfiora il gol di testa nel finale.

Weissman 5,5: tanta grinta ma poca qualità. Tenta una difficile battuta a volo su un bel assist di Candreva.(24′ st Ikwuemesi 5: fallo sul portiere dell’Udinese, controlli rivedibili e poco altro. Il nigeriano delude ancora).

Caso Dia. Non è entrato in campo ma merita 3 Dia per la decisione di non entrare in campo a 8′ minuti dalla fine come riferito da Liverani a fine partita.

Udinese-Salernitana 1-1, gli highlights

Gli highlights completi di Udinese-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://ww.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-

Tiro alto di Tchaouna

Tchaouna porta in vantaggio la Salernitana con una conclusione a giro

Autogol di Zanoli, annullato per fuorigioco di Lucca

Ochoa salva sulla girata di Lucca

Lauvren conclude a lato dopo una bella combinazione

Il pareggio in rovesciata di Kamara

Kamara spreca da buona posizione

L’espulsione di Ebosele