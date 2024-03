Frasi pesce d’aprile e scherzi divertenti

Aprile dolce dormire… ma oggi è il 1° giorno del mese e forse è meglio non abbassare la guardia perché un parente o un amico potrebbero spiazzarvi con scherzi divertenti e frasi in occasione del pesce d’aprile. L’origine esatta del pesce d’aprile rimane sconosciuta con gli storici che hanno diverse teorie in merito.

Le origini del Pesce d’aprile

Alcuni ritengono che abbia avuto origine nell’antica Roma con la festa di Hilaria – ‘gioiosa’ in latino – per celebrare l’inizio della primavera, nota per i giochi e le beffe. Altri storici ritengono che sia iniziata quando molti hanno rifiutato di accettare il cambiamento del giorno di Capodanno dal 25 marzo al 1 gennaio, poiché papa Gregorio XIII ha ordinato ai paesi cristiani di passare dal calendario giuliano al calendario gregoriano nel 1582. Coloro che celebravano ancora il nuovo anno ad aprile venivano chiamati “pesci d’aprile” e presi in giro da chi celebrava il nuovo calendario.

Tra gli scherzi c’era quello di mettere un pesce di carta sulla schiena per indicare che si trattava di un credulone. Tante ipotesi con il 1° aprile che è diventato nella tradizione popolare il giorno delle burle per chi è intenzionato a realizzare scherzi divertenti e frasi nel giorno del pesce d’aprile non mancano preziosi suggerimenti sul web. Di seguito alcune frasi da inoltrare su WhatsApp o condividere sui social.

Frasi divertenti Pesce d’aprile

Scusa, mi sono reso conto che con te ho esagerato. Il mio scherzo è stato veramente di cattivo gusto. Firmato, la Natura

Sei la luce dei miei occhi, perciò… paga la bolletta

Sai che a te ci tengo tantissimo, siamo amici da una vita, ed è proprio per questo che continuerò a lottare contro gli esperimenti sulle scimmie

Ieri sera ho visto un documentario sui babbuini in tv e non puoi immaginare quante cose ho imparato su di loro… davvero non sapevo che tu avessi una vita così interessante… pesce d’aprile.

Tu hai sensualità, hai stile, hai intelligenza; tu hai la bellezza, hai fascino, hai un cuore grande, e io… Io ho sbagliato numero! Scusami tanto.

Siete bellissimi senza filtri. Pesce d’aprile

Quando compi gli anni il 1° aprile ma nessuno ci crede perché pensa ad un pesce

Queste note musicali per dirti, in questo giorno così speciale… Do: dolcemente ti amo. Re: relativamente ti amo. Mi: misteriosamente ti amo. Fa: favolosamente ti amo. So: solamente ti amo. Si: sinceramente ti ho preso in giro!

Oggi è la giornata dell’altruismo, pensa al tuo cervello, lascialo libero di andare da qualcuno che lo sappia usare!

Questa è la giornata mondiale della connessione veloce e gratis per tutti: finalmente anche il tuo cervello per un giorno potrà essere connesso

Scherzi Pesce d’aprile da realizzare