Gianni Petrucci, il vice presidente della Salernitana finisce in una scarpata a Valmontone

Venerdì sera aveva assistito al pareggio in extremis della Salernitana all’Arechi contro il Sassuolo al fianco di Maurizio Milan. Il vice presidente granata e numero uno della Federbasket Gianni Petrucci è rimasto coinvolto in un grave incidente d’auto sabato 6 aprile.

Grave incidente d’auto per Gianni Petrucci, il presidente della Federbasket viaggiava con la moglie

Al momento del sinistro Petrucci era con la moglie Raffaella, finendo in una scarpata. Il presidente della Federbasket stava viaggiando lungo le strade di Valmontone, suo paese d’origine. A quanto ricostruito dai carabinieri, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, sarebbe uscito fuori strada, finendo in un dirupo di 7/8 metri.

Il presidente della Federbasket è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo mentre la moglie al Policlinico Tor Vergata. Non sarebbero in pericolo di vita. Petrucci sarà sottoposto ad una serie di esami, anche alla testa, e dove si sta recando il segretario generale della Fip Maurizio Bertea. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Petrucci, che ha 79 anni, già presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) per 14 anni, prima di tornare a guidare il basket italiano nel 2013.