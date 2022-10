Sassuolo-Salernitana 5-0, pagelle e highlights: Vilhena e Radovanovic impalpabili, affonda Bronn

Tracollo granata in terra emiliana e posizione di Nicola che inizia ad essere meno solida anche in considerazione degli investimenti fatti dal presidente Iervolino. Gli occhi dell’Italia pallonara sul Mapei Stadium di Reggio Emilia per l’esordio in serie A del primo arbitro donna, Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno in Sassuolo-Salernitana. La voce dei tifosi granata che hanno invaso il capoluogo di provincia emiliano per spingere la squadra di Nicola al riscatto dopo il ko interno con il Lecce.

Maria Sole Ferrieri Caputi all’esordio in serie A

Laurientè manda in tilt la difesa granata e sblocca il risultato

Il tecnico della squadra campana deve rinunciare a Fazio per problemi fisici ed è costretto a rinviare il rientro di Bohinen. Esordio per Lovato, al rientro dopo il lungo stop per un infortunio in precampionato. Il Sassuolo parte minaccioso con una buona chance per Pinamonti. Gli ospiti soffrono soprattutto sull’out destro con Bronn che si trova spesso uno contro uno con l’indemoniato Laurientè che sblocca il risultato al 14′ dopo un pericoloso tiro cross di Candreva. L’esterno beffa Sepe con un colpo da biliardo con la palla che colpisce il palo e si infila nel sacco.

Sull’onda dell’entusiasmo i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Thorstvedt che trova la risposta di Sepe in disperata uscita. La Salernitana reagisce e va vicinissima al gol con una bella combinazione Vilhena-Maggiore-Dia con conclusione del senegalese respinta da Consigli. I granata sembrano aver smaltito il colpo è provano a spingere alla ricerca del pari ma Maggiore si fa ingenuamente anticipare con Laurientè che si involta verso la porta ma al momento del dunque si fa ipnotizzare da Sepe. Subito dopo i granata hanno un sussulto con Dia che non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione su assist di Mazzocchi.

Dia spreca, gli emiliani raddoppiano su discusso rigore concesso dall’esordiente Ferrieri Caputi con conferma Var

Al 37′ Ferrieri Caputi concede un discusso calcio di rigore per un contatto tra Maggiore e Ceide. Il Var conferma e Pinamonti non sbaglia dagli undici metri. Nel finale di tempo Sepe è ancora decisivo in uscita su uno sfondamento centrale del Sassuolo. Nella ripresa Nicola prova a scuotere la squadra e tira fuori Bronn e Maggiore per Radovanovic e Bradaric. Neanche il tempo di assestarsi che i granata incassano il terzo schiaffo da Thorstvedt che buca la molle difesa granata e con una botta all’incrocio supera l’estremo difensore granata.

Tracollo granata nella ripresa, Nicola sotto esame

La partita in pratica termina qua con Piatek che ha anche una chance per accorciare le distanze ma non riesce ad infilare nel sacco da posizione favorevole. Nel finale i neroverdi arrotondano il risultato con Harroui e Antiste. Solo una vittoria per i granata in otto partite, dopo le pacche sulle spalle di inizio stagione serve un cambio di passo. I granata torneranno in campo domenica 9 ottobre all’Arechi contro il Verona (ore 15).

Le pagelle: Maggiore fatica da play, alta tensione Bonazzoli – Bradaric

Sepe 7: spesso criticato ma nel primo tempo è lui a tenere a galla i granata.

Bronn 4,5: dopo il samba brasiliano, Laurientè lo fa ballare ancora: Nicola lo cambia a fine primo tempo. (1′ st Bradaric 5: alterna qualche discreta giocata ad errori clamorosi. Bonazzoli lo bacchetta per un mancato appoggio. Il talento per il momento resta ingabbiato).

Daniliuc 5: il talento c’è ma dimostra di essere ancora acerbo. Spesso si fa tagliare fuori dagli avanti del Sassuolo.

Lovato 5: un rientro da incubo per l’ex difensore del Cagliari che affonda insieme ai compagni di reparto.

Candreva 5: qualche lampo in fase offensiva, lascia Bronn in balia di Laurientè.

Maggiore 5: conferma di non trovarsi a suo agio da play maker ma dai suoi piedi nasce l’occasione del possibile pari. Perde un sanguinoso pallone a metà campo con Laurientè che va ad un passo dal raddoppio. Contatto dubbio in occasione del rigore ma che si poteva evitare. (1′ st Radovanovic 4,5: Nicola lo manda in campo a sorpresa nella ripresa per provare a dare equilibrio al reparto nevralgico ma il suo apporto risulta inesistente).

Coulibaly 5: la pantera indomabile ammirata prima della sosta è rimasta in Mali. Giornata da dimenticare anche per lui.

Vilhena 4: dispiace, ma continua ad essere un ectoplasma. Si vede solo in occasione della combinazione con Maggiore e Dia. Si innervosisce dopo il giallo e il tecnico granata lo tira fuori. Decisione comunque tardiva. Con il rientro di Bohinen potrebbe accomodarsi in panchina. (14′ st Bonazzoli 5,5: prova a scuotere la squadra ed offre anche un delizioso pallone a Piatek ma poi perde le staffe e discute con Bradaric per un mancato appoggio).

Mazzocchi 5,5: un solo guizzo nel finale di primo tempo, a sinistra col freno a mano tirato. In affanno anche in fase difensiva. (35′ st Kastanos sv)

Dia 5: per due volte ha l’occasionissima per pareggiare i conti ma questa volta viene meno il killer istinct dimostrato in altre circostanze. (35′ st Botheim sv).

Piatek 5: non gli arrivano tantissimi palloni ma spreca clamorosamente quei pochi che ha a disposizione. Nella ripresa non riesce a trovare il gol da favorevole posizione su assist di Bonazzoli.

Sassuolo-Salernitana, gli highlights

Ferrieri Caputo è il primo arbitro donna a dirigere in serie A

Laurientè sblocca il risultato con un delizioso tocco

…. beffa Sepe dopo che la palla ha accarezzato il palo

Sepe salva su Thorstved

Consigli salva su Dia

L’estremo difensore granata salva ancora su Laurientè

Dia spedisce a lato da favorevole posizione

L’arbitro Ferrieri Caputo

Il contrasto Maggiore – Ceide…

… giudicato da rigore da Ferrieri Caputi

Pinamonti non sbaglia dagli undici metri

Un salvataggio disperato di Sepe evita il 3 a 0

Un preoccupato Rocco Hunt al Mapei Stadium

Thorstvedt firma il tris e…

da gentleman consegna il cartellino giallo

all’arbitro che l’aveva perso

Tutto facile per il Sassuolo che trova il poker con Harroui