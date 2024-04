San Giovanni a Piro, piccoli talenti in campo per la pace sotto lo sguardo di Careca

Un anticipo d’estate, con un meraviglioso e caldissimo sole, ha caratterizzato il Memorial Sponsor nella splendida atmosfera del borgo di San Giovanni a Piro allo stadio Cav. Domenico Paradiso, in località Pedali. Evento che si è svolto davanti ad un fuoriclasse del Napoli scudettato di Diego Armando Maradona.

Entusiasmo a San Giovanni a Piro per il Memorial con tanti baby in campo: ospite d’eccezione Antonio Careca

Una bellissima giornata all’insegna dello sport, della giustizia e della pace, tema centrale di questo evento e delle varie esibizioni amichevoli giocate tra le categorie ‘Primi Calci’, ‘Pulcini’, ‘Esordienti’, e ‘Piccoli Amici’ delle società della Cilentana Sport e dell’ASD Antonio Esposito e che hanno consentito ai ragazzi di essere presenti ad una giornata meravigliosa e didatticamente importantissima.

Centrale in questa giornata è indubbiamente anche la partecipazione di Antonio Careca, centravanti brasiliano, punto cardine del magico Napoli di Maradona e protagonista insieme al Pibe de Oro delle vittorie più prestigiose della squadra partenopea tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli 90 anni. L’ex bomber della Seleçao si è lasciato travolgere dall’affetto ed entusiasmo di tutti i ragazzi e presenti.

L’ex centravanti del Napoli è sceso in campo con le Vecchie Glorie della Cilentana Sport nella Partita della Pace

Careca, tra l’altro, protagonista anche in campo dove si è divertito e goduto la “Partita della Pace” insieme alle Vecchie Glorie della Cilentana Sport nel sicuramente più fresco secondo pomeriggio. D’eccezione è anche un’altra partecipazione: quella di Maria Marotta, arbitro della sezione di Sapri, di rilevanza nazionale, oltre che con diversa esperienza in campo professionistico, in particolar modo nel campionato di Serie C, e nativa proprio del paese cilentano.

Un indimenticabile giornata con gli organizzatori del Memorial che sono riusciti nell’intento di far divertire i ragazzi delle due scuole calcio, ed in secondo luogo, di portare un messaggio di pace mirabile da tutti i presenti.