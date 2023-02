Jankto a Le Iene dopo il coming out: ‘Il mondo del calcio è un po’ omofobo’

Nel calcio parlare di orientamento sessuale sembra essere ancora un tabù. Jakub Jankto, nazionale della Repubblica Ceca ed ex di Udinese e Sampdoria, ha deciso di uscire allo scoperto e di fare coming out.

Jankto è stato il primo calciatore ad uscire allo scoperto ed a dichiarare la sua omosessualità

“Per alcuni il mio gesto è una rivoluzione e per me è una cosa assolutamente normale” – ha dichiarato il calciatore all’inviato de Le Iene, Nic Bello, che è stato accolto tra gli applausi dai suoi tifosi che hanno gridato a gran voce il suo nome. “Una decisione importante dopo 27 anni. Sono felicissimo, la gente mi ha applaudito in occasione della mia prima partita dopo il coming out. Le sensazioni sono top” – ha aggiunto Jankto che ha spiegato che ha giocato con il sorriso perché ora si sente davvero libero.

Affetto che potrebbe non trovare su tutti i rettangoli di gioco. “Quando giochi fuori casa gli ultras spesso ti dicono tante parolacce. É stato difficile? Madre mia sì… dopo 27 anni ma non puoi vivere con quella barriera. Ora mi sento veramente libero”. L’ex calciatore di Samp e Udinese spera che il suo gesto possa essere utile perché ha ancora timore ad uscire allo scoperto. “Tanta gente ha paura di mettere fuori quella cosa e cerchiamo di aiutarli”. Jankto si è sposato ed ha avuto un figlio.

Il calciatore a Le Iene: ‘Ora devo proteggere mio figlio, spero che tra qualche anno questa cosa sia più libera’

“Devo proteggere lui ed anche mia moglie. Lui ora ha tre anni e mezzo, spero che quando ne avrà otto questa cosa sarà più libera”. Per il calciatore ceco il mondo del calcio “è un po’ omofobo”. “Spero che un giorno sia una cosa normale” – ha aggiunto Janto in chiusura d’intervista a Le Iene.