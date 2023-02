Amici, Raimondo Todaro ‘boccia’ il nuovo corso di Megan con Emanuel Lo: ‘Volgare, sguaiata’

A distanza di alcuni giorni dalla decisione di lasciare il maestro Raimondo Todaro per essere seguita da Emanuel Lo, la ballerina Megan Ria è stata convocata in studio per un confronto con l’ex insegnante ad Amici.

Raimondo Todaro si è confrontato con Megan alla presenza di Emanuel Lo

Ad attenderla Todaro che ha chiesto che fosse presente all’incontro anche il nuovo maestro in collegamento esterno. All’allieva di Amici è stato mostrato una performance di due mesi e mezzo fa sulle note di un brano di Beyoncé in cui balla sui tacchi. “L’avevamo preparato insieme e siccome ho visto che questa settimana tra i balli che avevi preparato ce n’era uno di Jennifer Lopez sui tacchi che volevo vedere”. Emanuel Lo l’ha invitata a riscaldarsi e prendersi tempo prima di esibirsi.

“Vi spiego quali sono le mie perplessità. Mi è arrivato il video di Megan questa settimana ed ho visto che una cosa simile l’avevamo fatta tre mesi fa. Non solo non trovo un cambio di rotta per come mi avevate detto ma che è andato perso quel lavoro che avevamo fatto all’inizio per andare a raffinarti e renderti più elegante. Tu hai già un tuo carisma e non hai bisogno di caricare… Se lo fai vai sul volgare. Mi aspettavo di vederti in maniera diversa”.

Il maestro sull’ex allieva: ‘É andato perso quel lavoro che avevamo fatto per renderti più elegante’

Immediata è arrivata la replica di Emanuel Lo che ha spiegato che Megan Ria i miglioramenti li ha fatti fin dal momento in Raimondo Todaro l’ha scelta per entrare a far parte della scuola di Amici. “Il lavoro che sto facendo con lei da due settimane è lasciarla libera e riconoscere quello che è. Lei migliora perché nella sua testa ha un obiettivo che lo si legge sempre nei suoi occhi”.

Per l’ex professionista di Ballando con le stelle il lavoro che ha fatto con lui è andato perso. “Per me è tornata a settembre e mi dispiace per il bene che ti voglio. Non penso che stai andando bene… Sulla sua qualità deve essere disciplinata perché è tornata una sguaiata“. La ballerina non ha nascosto il suo rammarico per le parole dell’ex maestro ad Amici.

La replica di Megan: ‘Mi sento più affine ad Emanuel, credo di essere sulla strada giusta’

“A me dispiace, ho apprezzato il lavoro che ho fatto con te e sono cresciuta tantissimo ma ora mi sento più affine a quello che ha detto Emanuel. Mi sento capita e credo di essere sulla strada giusta” – ha ribattuto Megan Ria con Emanuel Lo che ha aggiunto che non è stato fatto nessun discorso di cambiamento.