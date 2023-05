Salernitana-Udinese 3-2, pagelle e highlights: si vola sull’asse Kastanos-Candreva

Dopo oltre 70 anni la Salernitana supera l’Udinese in casa e si vendica del poker subito l’anno scorso. La Bersagliera tocca quota 42 punti e festeggia nel migliore dei modi la permanenza nel massimo campionato e spera di rimpinguare il bottino nell’ultimo giornata con la Cremonese.

I tifosi in corteo ad accompagnare la squadra all’Arechi e la riconferma di Paulo Sousa ufficializzata dal presidente Iervolino nel prepartita hanno fatto da antipasto alla grande festa per celebrare la seconda salvezza consecutiva in serie A per la Salernitana. Di fronte l’Udinese per un remake dell’ultima partita casalinga della passata stagione con epilogo vietato ai deboli di cuore.

In 27.000 per la passerella granata per festeggiare la salvezza, Iervolino conferma Paulo Sousa

In 27.000 sugli spalti per la passerella dei granata che nell’occasione devono fare a meno di Dia, infortunato, e in extremis di Lovato. In porta va Fiorillo in luogo di Ochoa mentre Mazzocchi viene spostato sull’out sinistro per dar respiro a Bradaric. Spinta da Mazzocchi sull’out sinistro, i granata provano a creare qualche grattacapo alla difesa friulana ma al primo affondo i bianconeri vanno avanti con Zeegelaar che si presenta a tu per tu con Fiorillo e non gli dà scampo.

Cinque minuti da incubo per la difesa granata, Kastanos riapre il match nel finale di primo tempo

Cinque minuti dopo, al 30′, l’Udinese concede il bis con Nestorovski che deposita nel sacco a porta vuota dopo una bella combinazione Thauvin – Pereyra. La Salernitana prova a reagire con Candreva che chiama all’intervento Silvestri con un insidioso tiro cross. A due minuti dalla fine del primo tempo la Salernitana riapre la partita con un gran gol di Kastanos che toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. Proteste friulane nei confronti dei granata per aver continuato a giocare con un bianconero a terra.

Paulo Sousa fa restare negli spogliatoi Botheim e inserisce Bradaric sull’out sinistro con Mazzocchi che torna a destra. Quest’ultimo si rende pericoloso sorprendendo la difesa ospite su lancio di Kastanos ma non trovando il tempo per battere a rete sulla disperata uscita di Silvestri. I granata trovano al 12′ con una grande punizione di Candreva che sorprende l’estremo difensore dell’Udinese sul suo palo.

Candreva e Trost Ekong al 96′ mandano in visibilio l’Arechi, che esordio per Iervolino jr

Subito dopo il tecnico portoghese deve rinunciare a Bradaric per infortunio, in campo Sambia. I granata tornano a rendersi pericolosi con una sponda di Trost Ekong che Piatek non riesce a deviare verso lo specchio della porta. Poco prima della mezz’ora Fiorillo salva su Beto, poi è Arslan a sprecare un’occasione clamorosa a tu per tu con il portiere granata.

A cinque minuti dal termine entra in scena l’esordiente Iervolino, nipote del patron granata, che determina il rosso di Zeegelaar. Nel finale i granata sfiorano prima la rete del sorpasso con Kastanos e poi trova il 3 a 2 con una gran spaccata di Trost Ekong su cross tagliente di Sambia.

La Salernitana si prende la rivincita sull’Udinese e dà il via alla festa dell’Arechi con tanto di dj set. Tutti in campo con la maglietta celebrativa ‘Avanti Bersagliera’ con abbraccio commosso tra Fazio e Ribery. Nell’ultima di campionato gli uomini di Paulo Sousa sfideranno allo Zini il 4 giugno (ma la data può cambiare) la già retrocessa Cremonese.

Le pagelle: Trost Ekong si riscatta con il gol, Piatek e Botheim non pungono, che esordio per Iervolino

Fiorillo 6: chiude la porta a Beto e salva il risultato, sui gol non può nulla.

Bronn 5,5: barcolla con il resto del reparto a metà primo tempo. Si riprende nella ripresa.

Trost Ekong 6,5: oltre la sufficienza per il gol dell’ex che regala la vittoria in rimonta alla Salernitana al 96′ dopo tante incertezze.

Pirola 5,5: non la miglior performance del difensore scuola Inter. Anche lui cresce nella ripresa.

Kastanos 7: lotta quando la squadra sembra in affanno, firma un gran gol e ci crede fino all’ultimo secondo. Recuperato alla grande da Paulo Sousa.

Coulibaly 6: meno impetuoso rispetto al’Olimpico ma sempre prezioso nel suo lavoro di recupero e ricucitura in zona mediana. (32′ st Bohinen 6: cuce la manovra senza ghirigori ma con efficacia).

Vilhena 5: gioca compassato e dai suoi piedi non partono mai giocate illuminanti. In clima da spiaggia, prende un giallo evitabile che gli farà saltare l’ultima di campionato con la Cremonese. (32′ st Nicolussi Caviglia 5,5: un tiraccio dalla distanza e poco altro).

Mazzocchi 6,5: la gamba c’è e la voglia pure: gioca gran parte del match a sinistra e mette di sovente in difficoltà la retroguardia friulana. Ha due buone occasioni ma nella prima circostanza serve Botheim invece di concludere a rete, nella seconda viene anticipato da Silvestri. (40′ st Iervolino 6: entra e determina l’espulsione, miglior esordio in serie A non poteva esserci).

Candreva 7,5: firma il settimo gol in granata, a 36 anni corre come un ragazzino e beffa Silvestri su punizione.

Botheim 5: impalpabile, i compagni non lo servono a dovere ma lui si propone poco e non fa quanto chiesto da Paulo Sousa. Un passo indietro rispetto alle ultime incoraggianti prestazioni. (1′ st Bradaric sv: entra e la Salernitana trova il pari, ma è costretto ad uscire di scena per un infortunio, dal 19′ st Sambia 6,5: fatica ad accendersi ma dai suoi piedi nasce il gol partita).

Piatek 5: si impegna come sempre ma perde anche tanti palloni e non trova mai la porta. Si innervosisce e litiga con gli avversari.

Salernitana-Udinese 3-2, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Udinese delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Zeegelaar si presenta davanti a Fiorillo e non sbaglia

Nestorovski va a bersaglio su assist di Pereyra

Silvestri respinge il tiro cross di Candreva

Kastanos accorcia le distanze con una bella conclusione a giro

Mazzocchi anticipato da Silvestri

Candreva firma il 3 a 2 con il settimo gol stagionale

Fiorillo salva su Beto

Arslan calcia alle stelle da buona posizione

L’esordiente Iervolino determina l’espulsione di Zeegelaar

Trost Ekong firma il gol del 3 a 2 al 96′

Trost Ekong firma da ex il primo gol in granata

La maglietta celebrativa per la salvezza della Salernitana