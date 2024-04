Frosinone-Salernitana 3-0 pagelle e highlights: in B con gli errori di Gomis, Sambia e… Fourneau

La Salernitana retrocede in serie B con 5 turni di anticipo e torna in cadetteria dopo a distanza di tre anni dalla promozione del 10 maggio 2021. Un verdetto che era nell’aria e che è arrivato allo Stirpe della Frosinone al termine di un’altra serata da incubo dove anche l’arbitro Fourneau di Roma non è esente da errori. Costil per l’infortunato Ochoa e Vignato per lo squalificato Candreva sono le novità proposte da Colantuono che ritrova Coulibaly in mezzo al campo. Ciociari subito pericolosi con Vignato che per poco non mette in difficoltà Costil nel tentativo di anticipare Soulè.

Soulè sblocca su rigore, Pierozzi scivola e il Frosinone trova il raddoppio

Padroni di casa che poco dopo conquistano un calcio di rigore per un abbraccio in area di Sambia su Valeri. Dal dischetto Soulè spiazza il portiere francese per il vantaggio gialloblù. Al 24′ Il Frosinone raddoppia con Brescianini con i granata che hanno chiesto invano ai calciatori avversari di spedire il pallone in fallo laterale con Pierozzi a terra.

Dopo il raddoppio dei padroni di casa la Salernitana ha un sussulto d’orgoglio e si rende pericolosa con un colpo di testa di Coulibaly, con un diagonale di Tchoauna, dopo uno spettacolare controllo, e un affondo di Vignato che viene anticipato di un soffio da Turati. L’ex Pisa riesce andare anche a bersaglio ma il gol viene annullato per fuorigioco. Ad inizio ripresa viene annullato un gol a Ikwuemesi per dubbio fallo di Fazio su Lirola.

Gol annullato e rigore negato a Ikwuemesi, Zortea firma il gol dell’ex

Al nigeriano subito dopo viene negato un calcio di rigore per fallo di Okoli. Al 30′ Gomis, subentrato a Vignato, fallisce un gol clamoroso a tu per tu con Cerofolini. I granata hanno ancora una chance con Pirola che calcia alle stelle. In ripartenza il Frosinone centra il tris con l’ex Zortea. Nel finale Fazio ha sulla testa la palla del gol della bandiera, dopo una bella giocata di Gomis, ma non riesce ad inquadrare la porta. La Salernitana tornerà in campo per onorare gli ultimi turni di campionato lunedì 6 maggio per il match dello stadio Arechi con l’Atalanta con inizio alle ore 18:00.

Salernitana pagelle: Pierozzi in difficoltà, Vignato troppo timido

Costil sv: in buona sostanza tre tiri tre gol senza grosse colpe.

Pierozzi 5: scivola in occasione del raddoppio di Brescianini ma quando il Frosinone spinge dalle sue parti va di sovente in difficoltà ed è costretto a ricorrere alle maniere forti incassando un giallo che costringe Colantuono lasciarlo negli spogliatoi a fine primo tempo. Salterà il match con l’Atalanta. (1’st Pasalidis 6: esordio per il greco nella gestione Colantuono tutto sommato positivo. Attento e concentrato. Concede poco agli avversari).

Fazio 6: prezioso su un paio di sicuro, concede pochissimo a Cheddira e sfiora il gol nel finale.

Pirola 5,5: si concede qualche licenza offensiva e in un paio di circostanze si addormenta e rientra in ritardo. Rincorre sul terzo gol di Zortea.

Sambia 4,5: tocca ingenuamente Valeri che si lascia andare e viene premiato da Fourneau. Fatica tantissimo in fase difensiva e si propone con scarsa incisività in fase offensiva. (20′ st Zanoli 5,5: più incisivo quando entra a partita in corso. Non riesce però a dare una sterzata alla sua stagione).

Basic 5: sbaglia tocchi orizzontali elementari e mostra i soliti limiti in fase di impostazione. Spedisce alle stelle un tiraccio dal limite.

Coulibaly 5,5: tanto impegno ma anche tanti errori. Serve una gran palla a Gomis che manda incredibilmente sul fondo.

Bradaric 6: ci mette tanto impegno e crea qualche grattacapo agli avversari. A volte si intestardisce nel cercare di sfondare per vie centrali.

Vignato 5: troppo timido nell’uno contro uno, segna pure ma si fa pescare ingenuamente in fuorigioco. (30′ st Gomis 4,5: solo lui sa come non è riuscito a segnare a pochi centimetri dalla porta di Cerofolini).

Tchaouna 6: una giocata sopraffina e un paio di accelerazioni interessanti, ma sempre poco continuo. Ha sicuramente numeri importanti ma deve crescere in continuità e in coraggio nell’uno contro uno.

Ikwuemesi 6: si va a prendere un rigore che gli viene negato dal modesto Fourneau, dubbi anche sul gol annullato. Va a centimetri dal gol su cross di Tchaouna.

Frosinone-Salernitana, gli highlights

Gli highlights completi di Frosinone-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://ww.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-

Soulé pericoloso in avvio di partita

Il fallo di Sambia su Valeri

La trattenuta di Sambia è valutata da rigore per Fourneau

Soule spiazza Costil dal dischetto

Il raddoppio di Brescianini

Conclusione a lato Tchaouna

Vignato anticipato da Turati

Fazio viene spinto e finisce sul difensore del Frosinone…

Il gol annullato a Ikwuemesi

Il fallo da rigore su Ikwuemesi

Gomis sbaglia a tu per tu con Cerofolini

Pirola conclude alto da buona posizione