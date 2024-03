Apoteosi Ferrari nel Gp d’Australia: Sainz trionfa su Leclerc dopo l’operazione, fuori Verstappen

Suonano a festa le campane di Maranello alle 6:30 della Domenica delle Palme. Doppietta targata Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 d’Australia.

A vincere è la Rossa di Carlos Sainz davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc. Lo spagnolo era stato costretto a saltare il Gp d’Arabia per un’operazione all’appendice. Terza la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l’altra freccia d’argento di Oscar Piastri.

L’ultima doppietta Ferrari risaliva al GP del Bahrain 2022. In Australia invece bisogna risalire al 2004 con Schumacher e Barrichello. Per Sainz è la seconda vittoria in carriera dopo Singapore 2023. Leclerc incassa il punto bonus per il giro più veloce. “Sono felice di aver vinto davanti a Charles, dimostra quanto lavoro abbiamo fatto, e che la vita è davvero pazzesca. Sono felicissimo” – ha detto il pilota della Ferrari Carlos Sainz, che ha trionfato a Melbourne dopo lo stop a causa dell’intervento per appendicite e che l’anno prossimo sarà sostituito da Hamilton.

“È stata davvero una bella gara, mi sono sentito sempre molto bene, chiaramente un po’ rigido fisicamente. Non è stato semplicissimo. Però sono stato fortunato perché ho potuto gestire il passo, sono stato più o meno da solo, ho gestito le gomme autonomamente. È stata una gara particolarmente dura e sono molto molto felice e orgoglioso di tutta la squadra” – ha aggiunto lo spagnolo della Rossa.

“Al primo giro ho avuto la sensazione che potevo stare dietro a Verstappen e utilizzare il Drs, poi lui ha iniziato a perdere e sono riuscito a passarlo, e ho visto che ha iniziato ad avere problemi. È un peccato perché sarebbe stata una bella battaglia, ma sono felice di aver portato a casa questa vittoria. Dal secondo giro, considerato il passo ho capito che potevo stare davanti. Sto benissimo” – ha detto ancora a fine gara.

Verstappen fuori dopo 5 giri, ritiro anche per Hamilton

Il Gran Premio d’Australia era partito con un colpo di scena poco dopo il via. Il campione del mondo Max Verstappen, partito in pole position sul circuito di Melbourne, è stato costretto al ritiro al quinto giro, per un problema alla sua RB20 che ha cominciato a “fumare” a causa dei freni.

Carlos Sainz ha preso il comando e dopo pochi giri si è ritrovato il compagno di squadra Charles Leclerc all’inseguimento con Norris terzo. Ritiro al 17esimo giro anche per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton per problemi alla sua Mercedes.