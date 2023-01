Monza-Inter 2-2, il derby di Galliani: esulta senza freni al gol del pari al 93′ (VIDEO)

Un’esultanza incontenibile al gol di Caldirola con deviazione di Dumfries al 93′... Per Adriano Galliani la sfida con l‘Inter non è mai banale anche se ora non è più amministratore delegato del Milan ma si è trasferito di pochi chilometri per iniziare una nuova avventura vincente con il Monza che con il presidente Berlusconi ha condotto per la prima volta in serie A.

Botta e risposta Darmian-Ciurria, poi si sblocca Lautaro

Entrambi avevano chiesto alla squadra una prova super nell’anticipo di sabato 7 gennaio e la squadra di Palladino ha risposto presente regalando un prezioso pari in pieno recupero. Dopo i gol di Darmian, Ciurria aveva riequilibrato il risultato con un Monza che sembrava in grado di controllare le offensive nerazzurre, poi l’errore di Pablo Mari e il gol di Lautaro Martinez.

Caldirola manda in visibilio Galliani

Nonostante il forcing dei brianzoli ed un gol annullato all’Inter la partita sembrava destinata a chiudersi sul 2 a 1. Al 93′ il guizzo di Caldirola, con deviazione di Dumfries, su assist di Ciurria che manda in visibilio Galliani. La sua esultanza sembra quella delle vittorie in Champions con il Milan e le immagini diventano immediatamente virali. Non è più al Milan ma con l‘Inter è sempre un derby.